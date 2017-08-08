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Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü münasebeti ile öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ustaoğlu, Bitlis'in kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlayarak, "3 Mart 1916, Bitlis'in hüzün günüydü, acı günüydü. O gün yas vardı. Bu kadim şehir, bu tarihi şehir, bu sahabeler şehri, evliyalar şehri, tüm mücadelesine rağmen, cansiperane verdiği savunmasına rağmen Ruslar tarafından ve Ermeni çeteciler tarafından işgale uğramıştı. Bitlis Deresi'nden su yerine kan akıyordu. Tüm Bitlisliler, Rus işgaline ve Ermeni çetelerinin işgaline karşı yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle eli silah tutan tüm halkıyla bir mücadeleye başlamıştı" dedi.

"Özellikle Çanakkale Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren Mustafa Kemal Paşa'nın bu cepheye gelişi, halk üzerinde ciddi bir moral ve motivasyon olmuştur" diyen Vali Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Topyekun mücadelenin adeta kıvılcımı Mustafa Kemal Paşa'nın bu cepheye gelmesiyle ateşe dönüşmüştür. Topyekun vatandaşımızın elbirliğiyle başlatılmıştır. Ama bu süreç, Bitlis için acı günleriydi. Hüzün günleriydi ve sıkıntılı günlerdi. Ama Bitlis halkı, bu kadim şehir, bayrağını yere indirmeme adına, vatanının bölünmemesi adına 5 ay süren bu işgal sürecinde tüm yaşlısıyla genciyle topyekun bir seferberlik örneği göstererek, 8 Ağustos sabahı saat 05.00 sularında tekrar Bitlis'i düşman işgalinden, Rus ve Ermeni çetecilerinin işgalinden kurtararak ele geçirmişti. Bitlis için bugün zafer günüydü. Bitlis o gün neşenin, sevincin göklere yükseldiği çok önemli bir günü yaşıyordu. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermeni çetecilerine karşı bir direniş gösterdiyse, yıllardır bu memleketin başına bela olan PKK terör örgütüne karşı aynı duruşunu göstermekte ve bu memleketin hiçbir yerinde bölücü terör örgütü unsurlarına yer bırakmama adına tüm kahramanlığı yapmıştır, yapmaya devam edecektir."

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından halkoyunları gösterileri sunuldu. Vali Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz başta olmak üzere kurum amirleri ve Bitlisli vatandaşlar da halkoyunları ekibine eşlik ederek halaylar çektiler.

Düzenlenen programa askeri erkan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(VO-MSA-Y)



08.08.2017 14:09:32 TSI

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