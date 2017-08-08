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Yüzlerce çocuk sünnet olacak

08 Ağustos 2017 Salı, 14:11
Yüzlerce çocuk sünnet olacak
Yüzlerce çocuk sünnet olacak
- Atakum'da 'sünnet' heyecanı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan sünnet şöleni öncesinde kayıtların başladığını duyuran Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yavrularımızın erkekliğe ilk adımı attığı bu güzel anda, yanlarında oluyoruz. Yüzlerce çocuk her yıl bu şölende sünnet oluyor" dedi.
Atakum Belediyesinin bu yıl dördüncü kez gerçekleştirmeye hazırlandığı Atakum Belediyesi Sünnet Şöleni öncesinde, kayıtlar başladı. Kayıtların 8-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Atakum Belediyesine yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Taşçı, şölene yoğun bir katılım beklediklerini kaydetti.
Geçtiğimiz üç yılda yüzlerce çocuğun bu şölen ile erkekliğe adım attığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum İlçesinde yaşayan yüzlerce çocuğu, geride bıraktığımız üç sünnet şöleni ile erkekliğe adım attırdık. Bu yıl dördüncü kez düzenleyeceğimiz Atakum Belediyesi Sünnet Şöleni'nde de aynı mutluluğu yaşayacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak gerçekleştirdiğimiz şölen öncesi kayıtlarımızın başladığını duyurduk. Atakum İlçesinde yaşayan ve çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin, belediyemize başvurmalarını rica ediyoruz. Yavrularımızın sünnet heyecanını hep birlikte yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kayıtların 8-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Atakum Belediyesine yapılması gerektiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Kayıtların ardından çocukların sünnet kıyafetleri hazırlanacak. Sünnetlerinin ardından da yavrularımız, konvoy eşliğinde şehri gezecekler. Davullar, zurnalar, sünnet kıyafetleri, şehir konvoyu eşliğinde, unutamayacakları bir sünnet şöleni ile çocuklarımızın sünnetlerini gerçekleştireceğiz. Ailelerin kayıt süresine dikkat etmelerini istiyoruz. İlk üç şölenimizde olduğu gibi, bu yıl ki şölenimize de büyük bir katılım bekliyoruz" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

08.08.2017 14:13:44 TSI
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