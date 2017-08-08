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Nazilli Ticaret Odası ilçeleri bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Sorumluluk sahasında Nazilli dışında Sultanhisar, Yenipazar, Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Buharkent ilçelerini de barındıran Nazilli Ticaret Odası ilçelerde görevlendirdiği personelle üyelerine hibe ve destekler hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Nazilli Ticaret Odası yöneticilerinin sık sık ziyaret ederek sorunlarını dinlediği ilçedeki üyelerine talepleri üzerine yerinde bilgilendirme yaparak hibe ve desteklerden haberdar etti. Yatırımcılara ve iş yeri sahiplerine yönelik desteklerin anlatıldığı bilgilendirme günlerine üyelerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Konu hakkında açıklama yapan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Zaman zaman ilçelerde personel görevlendirerek bilgilendirmeler yapıyoruz. İlçelerimize götürdüğümüz bilgilendirme hizmeti sayesinde üyelerimizin kullandığı hibe ve desteklerde gözle görülür bir artış mevcut. Üyelerimizin ayağına kadar hizmet götürmek ve bunun olumlu sonuçlarını görmek hem bizler için hem de üyelerimiz için son derece memnun edici bir durum" ifadelerine yer verdi.

Üyelerinin en çok bürokrasi yoğunluğu ve başvuru işlemlerindeki karmaşalardan yakındığı için hibe ve desteklere başvurmadığını belirten Başkan Nuri Arslan, çözümü yatırım destek ofisi kurarak bulduklarını ifade ediyor. Kurdukları ofiste yatırımcının her türlü müracaatının ücretsiz ve aracısız yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Arslan üyelerine yatırım destek ofisini aktif kullanmaları çağrısında bulundu.

(MB-Y)



08.08.2017 14:14:17 TSI

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