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Mersin itfaiyesi 7 ayda 5 bin 14 olaya müdahale etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2017 yılının 7 ayında 5 bin 14 olaya müdahale etti. 116 araç, 669 personelle 3 bin 272'si yangın olmak üzere olaylara müdahale eden ekipler, bin 19 olaya müdahale ile en çok Temmuz ayında çalışma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 15 bin 620 kilometrekare alan dahilinde 6 adet müdürlük, 14 grup amirliği ve bu amirliklere bağlı 3 geçici 16 istasyon, 116 araç ve 669 personel ile hizmet veriyor. Ekipler ilk 7 ayda 3 bin 272 yangın, bin 581 kurtarma, 161 tatbikat ve eğitim olmak üzere 5 bin 14 olaya müdahalede bulundu. Bin 19 olaya müdahale ile Temmuz ayı en çok çalışma yapılan ay olurken, 520 olay ile Nisan ayı en düşük ay oldu.

Hayat ve mal kurtarmak ile çevreyi korumak gibi 3 temel amacı bulunan ekipler, geçen yıl 13 bin 976 olaya müdahale etmişti.

(KRY-Y)



08.08.2017 14:32:55 TSI

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