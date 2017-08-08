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Başkan Özbek güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesindeki Dönerdere Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turgay Özbek güven tazeledi.

Özalp ilçesinin en köklü tarımsal kalkınma kooperatifinin başkanı Turgay Özbek, yapılan kongrede, dördüncü kez güven tazeledi. 1966 yılında kurulan ve Özalp ilçesinde tek kaşar ve beyaz peynir üretici konumunda olan Dönerdere Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına seçilen Turgay Özbek, "Kooperatifimizin 50 yılık köklü geçmişine yakışır bir vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi yöremize ve bölgemize katma değer katarak, istihdam üreteceğiz" dedi.

(MSA-Y)



08.08.2017 14:33:09 TSI

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