Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
(Fotoğraflı)
Mehmet Salman
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Cide'de Gideros Mevkisinde Ş.A. yönetimindeki 37 JV 121 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampolde yuvarlanan kamyon, ağaçlara takılarak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası Cide İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili tutanak tuttu.
(Vİ-Y)
08.08.2017 14:39:46 TSI
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