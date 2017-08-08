ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi

08 Ağustos 2017 Salı, 14:37
Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salman
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Cide'de Gideros Mevkisinde Ş.A. yönetimindeki 37 JV 121 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampolde yuvarlanan kamyon, ağaçlara takılarak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası Cide İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili tutanak tuttu.
(Vİ-Y)

08.08.2017 14:39:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Azdavay Samancı Köyü Muhtarı, hayatını kaybetti
YEREL

AZDAVAY SAMANCI KÖYÜ MUHTARI, HAYATINI KAYBETTİ
Beyin ve Sinir Cerrahı uzmanı Dr. Dike, Anadolu Hastanesinde hasta kabulüne başladı
YEREL

BEYİN VE SİNİR CERRAHI UZMANI DR. DİKE, ANADOLU HASTANESİNDE HASTA KABULÜNE BAŞLADI
Hanönü 'de kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL

HANÖNÜ 'DE KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI