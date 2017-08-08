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TÜİK kitap ve kütüphane istatistiklerini açıkladı

08 Ağustos 2017 Salı, 14:41
TÜİK kitap ve kütüphane istatistiklerini açıkladı
- Malatya'da toplam 395 kütüphane var

MALATYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü 2016 yılı kitap ve kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2016 yılı itibari ile Malatya'da 21 halk kütüphanesi ve 374 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak toplam 395 kütüphane mevcut.
TÜİK'in elde ettiği verilere göre, 374 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanenin 292'si resmi okul, 50'si özel okul, 32'si de özel okul kütüphanesi olurken bu kütüphanelerde 276 bin 196 kitap bulunuyor.
2016 yılı itibari ile Malatya'da 21 tane de halk kütüphanesi bulunurken bu kütüphanelerde de 216 bin 631 kitap var. TÜİK'in istatistiklerine göre ayrıca, Malatya'da halk kütüphanelerinden 2016 yılında 187 bin 778 kişi yararlanırken, kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 20 bin 623 oldu.
(BT-OE-Y)

08.08.2017 14:44:06 TSI
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