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Mersin'de ilçelere 6 ayda 92 bin 433 ton sıcak asfalt döküldü

08 Ağustos 2017 Salı, 14:43
Mersin'de ilçelere 6 ayda 92 bin 433 ton sıcak asfalt döküldü
Mersin'de ilçelere 6 ayda 92 bin 433 ton sıcak asfalt döküldü

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde kırsal mahallelere 92 bin 433 ton sıcak asfalt döktü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2017 yılında da çalışmalarına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın "Asfaltsız yol kalamayacak" sözünün gereğini yerine getirmek için çalışan ekipler, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 92 bin 433 ton sıcak asfalt kullanarak 55 kilometre yolu asfaltladı. Söz verdikleri gibi 2017'de köy yollarının tüm eksiklerinin giderilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Kocamaz, "Yolların bir an evvel tamamlanması için tüm ekiplerimiz plan ve program çerçevesinde, özverili bir şekilde çalışıyor. Biz hizmetlerimizi, hep birlikte el ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verme gayreti içerisinde gerçekleştiriyoruz. İyi niyetle yola çıktık, işimize besmeleyle başladık. Mersinliler, istediği hizmeti en iyi şekilde alacak" dedi.
Anamur ilçesinde 5 kilometre 500 metrelik yolun bakım ve onarımı 9 bin 254 ton asfalt malzemesi kullanılarak yapılırken, 125 kilometre 900 metrelik yol ile ilgili çalışmalar ise berkitme yol malzemesi kullanılarak yapıldı. Bozyazı'da 3 kilometre 210 metrelik yolun bakım onarım ve yapım çalışmaları sırasında 5 bin 397 ton asfalt malzemesi kullanılırken, Çamlıyayla ilçesinde ise 2 kilometre 26 metrelik yolun yapım çalışması için 3 bin 804 ton asfalt malzemesi kullanıldı. Erdemli'de 28 bin 194 ton asfalt kullanılarak 16 kilometre 78 metre yol yapımı gerçekleştirilirken, Gülnar'da ise 93 ton asfalt malzemesi kullanılarak 55 metre yolun asfaltlaması gerçekleştirildi.
Tarsus'ta 40 bin 837 ton asfalt malzemesi kullanılarak 24 kilometre yol yapımı gerçekleştirilirken, Silifke'de 3 bin 422 ton asfalt malzemesi ile 2 kilometre, Mut'ta bin 447 ton asfalt kullanılarak 1 kilometre yol yapımı gerçekleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra ilçelerde stabilize malzemeli yol bakım çalışması da yapıyor. Yapılan stabilize malzemeli yol yapım çalışmasında 573 kilometre yol yapımı gerçekleştiren ekipler, ilçelerde 8 bin 312 metrekare yeni kaldırım yaptı. 5 okulun asfaltlamasını gerçekleştiren ekipler, bin 809 metre büz beton boru yerleştirirken, 166 metre menfez yapımı gerçekleştirdi.
(KRY-Y)

08.08.2017 14:45:33 TSI
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