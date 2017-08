YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eski devlet hastanesinin yıkımına başlandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yıllarca sağlık hizmeti veren Eski Devlet Hastanesinin yıkılarak yerine yeni sağlık tesislerinin yapılması için çalışma başlatıldı.

A, B, C ve D Bloklarından oluşan binaların bulunduğu 24 bin metrekare alan içerisindeki eski devlet hastanesinde yıkım başladı. İlk binası 1968 yılında yapılan eski devlet hastanesi binasında yapılan deprem tetkiklerinde yıkım kararı çıkmıştı. A, B ve C blokları yıkılırken, D blokun da ise güçlendirme ve tadilat yapılacak.

Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Adıyaman'da modern binaların yapıldığı 'sağlıkta dönüşüm' sürecinin yaşandığını belirterek, "Modern binaların yapıldığı bir 'sağlıkta dönüşüm' yaşandı. İlimizin en büyük yatırımlarından olan 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tamamlanarak hizmete sunduk. 2017 yılı başında eski devlet hastanesi Sağlık Yatırmaları Genel Müdürlüğü Komisyonu tarafından incelendi. Deprem tahkik raporları doğrultusunda komisyon tarafından yıkım kararı verildi. Bu yıkım kararı bu yerleşkede bulunan A, B ve C blokları için alınırken, D Bloku için ise güçlendirme kararı verildi. Bunun üzerine yıkım ihalesini yaptık. Bu ay içerisinde neticelendirildi. Yıkımını bu ay başlattık. Süreç içerisinde bu yıkım gerçekleşirken, yeşili koruyarak ve çevreye zarar vermeden yıkımın gerçekleştirilmesidir.

D Bloku ise güçlendirmesi ve onarımı yapılarak Halk sağlığı Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu bölgenin tamamını sağlık hizmetlerine dönük, planlama ve yatırım yapmayı planlıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede planlarımız var. Kısa vadede Sağlıklı Yaşam Merkezinin projelendirilip yapımına başlanılması, yine kısa süreç içerisinde bu yerleşkede bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizin yatırım programına giren binasıyla birlikte, 112 istasyonunu olduğu, UMKE'nin içinde bulunduğu bir yatırımımız var. Yaklaşık 1 ay içerisinde proje revizyonları tamamlanarak bu yıl içerisinde bu binamızın yapımına başlayacağız" dedi.

Yerleşke içerisinde maksimum düzeyde sağlık hizmetinin alınabileceği bir planlama yaptıklarını kaydeden Taş, "Sağlıklı Yaşam Merkezi içerinde aile sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuarları, diyetisyeni, fizyoterapistin bulunduğu koruyucu sağlık merkezi konumunda olacak. Vatandaşlarımıza bu alanda koruyucu sağlık hizmeti kapsamında nitelikli sağlık hizmeti vermeye çalışacağız. Uzun vadede ise Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliğini içerisinde barındıran hizmet binamızın burada yapılmasını planlıyoruz. Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yatırım planına alınması için teklifimizi yaptık. Bu bölgenin tekrar canlanması için sağlık yatırımları ile vatandaşlarımızı buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

