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İpekyolu Belediyesinden bir park müjdesi daha



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, bir 383 metrekarelik alan üzerinde yeni bir park daha inşa ediyor.

İpekyolu Belediyesinde yapılan açıklamada, vatandaşa yeni yaşam alanları kazandırmak ve şehre soluk aldırabilmek amacıyla bu kez de Selimbey Mahallesi Samet Arvasi Sokak üzerinde bir parkın yapımının sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Çocuk oyun grubu, yetişkinler için fitness, yürüyüş parkurları, kamelya, oturma bankları ve yeşil alanlardan oluşan projenin yüzde 58'i tamamlanmış durumda. Bin 383 metrekarelik bir alanda yapımı devam eden ve yanına bir de pazar yeri yapılacak olan parkın ağustos ayının sonuna kadar bitirilerek hizmete açılması planlanıyor" denildi.

(MSA-Y)



08.08.2017 14:51:17 TSI

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