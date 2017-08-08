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TDP'den 'Atlı okçuluk' kursu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan Atlı Okçuluk Kursu'na gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yürütülmeye başlanan ÇOGEP 'Her şey Bir Umutla Başlar' Projesi kapsamında gençlere yönelik Atlı Okçuluk Kursu açıldı.

Sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle sportif aktivitede bulunamamış ve okçuluğu öğrenmeye istekli 11-17 yaş aralığındaki 20 genç, topluma sağlıklı bireyler olarak katılımlarını sağlanması ve sosyal çevrelerini genişleterek suç ortamlarından uzaklaştırılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen servislerle evlerinden alınarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim alanına getiriliyor. Profesyonel öğreticiler eşliğinde birebir okçuluk eğitimi alan gençlerin mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklarının çok mutlu olduğunu dile getiren aileler, çocuklarına bu mutluluğu yaşatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

(AG-SK)



08.08.2017 14:52:47 TSI

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