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MOBESE kameralarına silahla ateş eden 4 kişi gözaltına alındı

08 Ağustos 2017 Salı, 14:51
MOBESE kameralarına silahla ateş eden 4 kişi gözaltına alındı
MOBESE kameralarına silahla ateş eden 4 kişi gözaltına alındı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de MOBESE kameralarına silahla ateş ederek zarar veren 4 kişi yakalandı.
Hıdırlık Mevkiinde bulunan MOBESE'ye kimliği belirsiz kişiler silahla ateş ederek zarar verdi. MOBESE Merkezi'nin durumu fark etmesi üzerine kamera kayıtlarına giren Gökhan Ö., Erdem G., Hasan K. ve Çağrı B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Müdürlüğüne götürülen şahıslar burada yapılanan sorgunun ardında Niğde Adliyesine sevk edildi.
(YE-SK)

08.08.2017 14:53:08 TSI
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