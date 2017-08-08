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Aydın Büyükşehir Belediyesinden Başkan Kılınç'ın iddialarına cevap

08 Ağustos 2017 Salı, 14:51
Aydın Büyükşehir Belediyesinden Başkan Kılınç'ın iddialarına cevap
Aydın Büyükşehir Belediyesinden Başkan Kılınç'ın iddialarına cevap

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın parke taşı döşenen yollarla ilgili söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "07 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan 'Köşk Belediyesi Vatandaşın Yol Sorunlarını Çözüyor' başlıklı haber içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. g maddesine ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Nisan 2014 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden haber içeriğinde belirtilen sokaklar Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda değildir. Bahse konu fotoğrafta da görülen ve kendi ifadelerinde de yer alan yolların sokak vasfında olduğu açıkça belirtilmişken yolun Büyükşehir Belediyesinde olduğunun belirtilmesi kamuoyuna yanıltmak amaçlıdır" denildi.
(MB-Y)

08.08.2017 14:53:24 TSI
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