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Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası heyecanı Erciyes'te

08 Ağustos 2017 Salı, 14:53
Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası heyecanı Erciyes'te
Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası heyecanı Erciyes'te

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Türkiye'nin İlk ve Tek Downhill Bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes dağında 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası' heyecanı yaşanacak. 4 farklı kategoride yapılacak olan yarışmalar 11-13 Ağustos tarihleri arasında Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezinde başlayacak.
Türkiye'nin en gelişmiş, dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, kış sporlarının yanında, ülkemizde yaz sporlarına da öncülük yapıyor. Türkiye'nin İlk Dağ Bisikleti Parkı'nın oluşturulduğu Erciyes, Türkiye'de ikinci kez yine uluslararası Downhill müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Erciyes Bike Park'ta ilk olarak geçen sene düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası bu sene uluslararası boyut kazanarak hem yurt içinden hemde yurt dışından bisiklet profesyonellerinin katılacağı bir organizasyon olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (UnionCyclisteInternationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılacak olan Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası 11-13 Ağustos tarihleri arasında Erciyes Turizm Merkezinde gerçekleştirilecek.
Erciyes Dağı'nın 2.200 metre'sinde kurulan Bike Park'ta zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde gerçekleştirilecek olan yarışlar, Cross Country Eleme, Cross Country Olimpik, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill -C3 kategorileri olmak üzere 4 farklı türde koşulacak. Erciyes'in volkanik yapılı arazisinde mücadele edecek olan bisiklet sporcuları uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için pedal basacak. Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) tarafından da akredite edilen Erciyes Bike park, Downhill şampiyonasının bir ayağına ev sahipliği yaparak Türkiye'yi de ilk defa bu kategoride uluslararası arenada temsil edecek.
Müsabakalar hakkında bir açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'in bisiklet meraklılarının merkezi olması için çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Profesyonel ve amatör bisikletçiler için ülkemizde ilk dağ bisikleti parkını Erciyes'te kurduk. Erciyes Bike Park Türkiye'den dünya bisiklet haritasına giren ilk ve tek Downhill bisiklet parkurunu da içinde barındırıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonası yaparak ülkemizde büyük ses getiren dağ bisikleti yarışını bu sene uluslararası boyutta gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Dünyanın önemli bisikletçilerini ağırlayacağımız bu büyük organizasyon ile Erciyes'in adı bir kez daha global bisiklet camiasında duyulacak" ifadelerini kullandı.
(AG-SK)

08.08.2017 14:55:06 TSI
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