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Dündar'dan MODEF'e destek



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte kendisini ziyaret eden MODEF yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Milletvekili Şahin ve Uğurdağ, İnegöl'de kurulacak olan yeni fuar alanı projesi ve hedefleri hakkında Başkan Dündar'a bilgi verdi.

Ziyarette, MODEF Fuarcılık olarak bu güne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ve İnegöl'ün mobilya sektöründeki yeri hakkında Başkan Dündar'a bilgi veren MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl mobilya üretim ve ihracat merkezi. Yıllık 350 milyon dolar ihracat gerçekleştiren mobilya sektöründe 30 bin kişi çalışıyor. Bu da, yaklaşık 120 bin kişinin geçimini mobilya sektöründen sağladığı anlamına geliyor. MODEF olarak yaptığımız organizasyonlar, sadece İnegöl değil, Türkiye'nin mobilya sektörünü ve bu alandaki ekonomisini etkiliyor. Bu yıl Kasım ayında 40'ıncı fuarımızı düzenleyeceğiz" dedi. Fuar alanının hem metrekare, hem de donanım olarak yeterli gelmediğini belirten Uğurdağ, "Türkiye mobilya üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin mobilya ihracatının yüzde 17'isini karşılıyoruz. İnşallah bu projemiz de hayata geçtikten sonra ihracatımızı ciddi bir şekilde artırırız diye ümit ediyorum. Yeni fuar yerimiz 93 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Mobilya dışında mobilya yan sanayi ve aksesuarları, ahşap işleme makinaları, döşemelik tekstil ve deri, tarım, kitap ve eğitim gibi farklı alanlarda yılda 12 fuar düzenlemeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 656 firma toplam 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu fuarlarla birlikte yurt içi 450 milyon dolar, ihracat bağlantı hedefimiz ise 250 milyon dolar. 2023 yılı hedefimiz ise 1 milyar dolar" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, kurulacak olan yeni fuar alanının konferans ve eğitim salonlarıyla, otoparkıyla, iklimlendirmesiyle mükemmel bir alanı olacağını söyledi. Şahin, "Yılın 12 ayı açık olacak olan yeni fuar alanımızda, fuarların dışında, etkinliklerde gerçekleştirilebilecek. Örneğin, takvimin uygun olduğu tarihlerde bir okulumuz gelip sergisini burada yapabilecek. Yeni fuar alanı projemizi Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a anlattık. Çok beğendiklerini ifade ettiler. Sayın Bakanımız projeyi sahiplendi. Şu anda yer konusunda olsun, maddi konuda olsun bu projeyi hayata geçirmeye hazırız. Bu noktada sizlerin manevi desteğinize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konuklarını makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sektörler kendilerini yenileyip önlerini göremezse başarılı olamaz. Hem sektör olarak, hem şirketler olarak kendisini yenilemesi gerek. İnegöl bu konuda son derece başarılı. Rekabet gücü oldukça yüksek. Tabi buna sadece İnegöl değil, Bursa olarak, ülke olarak bakmak lazım. Başarıyı yakalamak için birlikte hareket etmek çok önemli. Sektörle ilgili gelişmeleri içerde olsun, dışarda olsun yakından takip etmek lazım. Rakiplerin ne yapıyor bilmen lazım. Onlarla rekabet edebilmek için ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını bilmek şart. İnegöl bu konuda son derece başarılı. Kendini geliştirmiş, dışa açılmış. Sektörün lokomotifi konumundaki İnegöl'de böyle bir fuar alanının kurulması da, son derece yerinde bir karar. Ben, sayın vekilimizin şahsında, tüm emeği geçenleri kutluyorum. Kendilerine, koymuş oldukları hedeflere ulaşmaları konusunda başarılar diliyorum" dedi.

(MŞ)



08.08.2017 14:57:29 TSI

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