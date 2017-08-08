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Osmancık'ta alt yapısı tamamlanan caddeler asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık İlçesi'nde alt yapı, doğalgaz ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları nedeniyle kazılan caddeler ve sokaklar belediye tarafından onarılıyor. Çarşı merkezindeki onarımların ardından Gemici Mahallesinde de çalışmalar başladı.

Gemici Mahallesinde doğalgaz hattı geçen ve kanalizasyon alt yapısı tamamlanan Sultan Hamit Caddesinde asfalt çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Hamza Karataş, ilçenin tamamını kapsayan büyük alt yapı yatırımı ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle neredeyse tüm cadde ve sokakların kazıldığını belirtti.

Kazılan cadde ve sokaklarda alt yapının tamamlanmasının hemen ardından belediyenin onarım çalışmalarına başladığını ifade eden Başkan Karataş, "Şehir merkezinde doğalgaz hatları yapılıyor. Alt yapısı eksik olan yerlerde de kanalizasyon hatlarını yapıyoruz. İlçemizde uzun vadede bir daha altyapı sorunu söz konusu olmayacak şekilde kapsamlı bir çalışmaya giriştik. Bir taraftan da elektrik hatlarının yer altına alınmasını sağlıyoruz. Dolayısı ile neredeyse tüm caddelerimizde kazı çalışması var. Kazılan yerler doğalgaz, alt yapı ve elektrik hatları tamamlandıktan sonra ekiplerimizce yeniden onarılıyor. Tabi bu çalışmaların bir süreci var. Önce doğalgaz hatları yapılıyor. Daha sonra kanalizasyon ana hattı ve ardından bağlantı hatları tamamlanıyor. Son olarak da yolu tekrar eski haline getiriyoruz." dedi.

Gemici, Gürleyik ve Çay Mahallerine önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Hamza Karataş, "Gemici mahallesi bu dönem şehrimizin en çok yatırım alan bölgesi haline geldi. Osmancık'ın ve bölgenin en güzel sosyal olanı olan Gemici tabiat parkı halkımızın hizmetine sunuldu. Kızılırmak ıslah projesi ile birlikte Gemici sahili yeniden düzenleniyor. Gemici TOKİ konutları tamamlandı ve Ekim ayında teslim edilecek. Gemici, Gürleyik ve Çay Mahallelerimizin tüm alt yapısı tamamlanıyor. Yine bu mahallelerimizin bir bölümü bu sene doğalgaz kullanmaya başlayacak. Yeni imar planları ile imar problemi olan yerlerin bu problemi gideriliyor. Ayrıca yine bu bölgemizdeki Adatepe'ye de mesire alanı yapıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte daha birçok hizmeti sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Osmancık Şantiye'ye döndü

Yılsonuna kadar birçok yatırımı tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Belediye Başkanı Karataş, ilçenin adeta şantiyeye döndüğünü belirterek "Şu anda şehrimizde aynı anda birçok yatırım yapılıyor. Çünkü kısa sürede çok mesafe almak zorundayız. Yaklaşık 20-30 yıldır bekleyen hizmetler var. Bunların hepsine bir anda başladık ve bitireceğiz. Şehirlerarası otobüs terminali kurban bayramında hizmete açılacak. Osmancık kalesi yılsonuna tamamlanacak. Derebaoğazı içme suyu barajı yılsonuna tamamlanacak. Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarını kış öncesinde bitirmeyi hedefliyoruz. Kızılırmak ıslah ve çevre düzenlemesi hızla ilerliyor. Bu yatırımlarla şehrimiz daha güzel olacak." ifadelerini kullandı

Osmancık'ın tüm alt yapısının yılsonuna kadar tamamlanacağını belirten Başkan Karataş, doğalgaz ve alt yapının tamamlanmasının ardından kapsamlı bir asfalt programına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

(BÖ)



08.08.2017 15:00:17 TSI

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