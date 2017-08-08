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Kur'an kursu öğrencilerinden Vali Güvençer'e davet

08 Ağustos 2017 Salı, 15:18
Kur'an kursu öğrencilerinden Vali Güvençer'e davet
Kur'an kursu öğrencilerinden Vali Güvençer'e davet

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da camilerde Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören öğrenciler Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek Yaz Kur'an Kursunda Öğrendiklerimiz" adlı programa davet etti.
Manisa Hatuniye Camii Müezzini Şuayip Coşkun ve Kuran kursu öğrencileri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek 15 Ağustos 2017 tarihinde Hatuniye Camii Bahçesinde yapacakları "Yaz Kur'an Kursunda Öğrendiklerimiz" adlı programa davet etti. Hatuniye Camii Müezzini Şuayip Coşkun kendilerini kabul ettikleri için Vali Güvençer'e teşekkür ederek Hatuniye Camisinde 2017 yılı yaz kuran kursunda 105 öğrencilerinin olduğunu ve 15 Ağustos Salı günü 20.30 - 22.00 saatleri arasında "Yaz kur-an kursunda öğrendiklerimiz" adlı programlarının olduğunu söyledi. Coşkun "Bu programı 3 yıldır düzenliyoruz. Bugün de bizzat öğrencilerimiz kendileri Sayın Valimizi ziyaret ederek davet etmek istediler" dedi.
Kendisini ziyaret ederek programlarına davet eden çocuklarla yakından ilgilenen Vali Güvençer de programının uygun olması halinde katılmayı arzu ettiğini söyleyerek çocukları tebrik etti. Ziyarete Hatuniye Camii Müezzini Şuayip Coşkun'un yanı sıra Kur-an kursu öğrencileri Zeynep Naz Dönertaş, Merve Coşkun, Kader Cuci, Ahmet Sarıkaş, Ahmet Taha Efe ve Murat Karaca katıldı.
(AY-Y)

08.08.2017 15:21:39 TSI
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