YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çukurova'da "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği

Çukurova'da "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Çukurova Müftülüğü'ne bağlı ve camilerin organizasyonu ile düzenlenen "Cami-Çocuk Buluşması" programında öğrenciler, yaz boyunca gördükleri eğitimler, yaptıkları etkinliklerden elde ettikleri bilgi ve becerilerini sergileme imkanı buldu. Etkinlik Uluyol Camii İmam Hatibi Adil Satan'ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Uluyol, Tevhit ve Kurttepe camilerinde Yaz Kuran Kursu öğrencilerin birlikte hazırladıkları programda okunan Kuranı Kerim tilaveti, seslendirilen şiirler ve ilahilerin ardından 13 yaşında Muhammed Enes Karagöz'ün vaazı programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kur'an kurslarına olan ilgiden dolayı sevindiklerini kaydeden Adana Müftü Vekili Selami Bayrakçı, öğrencilerin bu kabiliyetlerini keşfeden öğreticileri tebrik etti.

İlçe Müftüsü Hüseyin Gün ise öncelikle kurslarda özveriyle görev alan meslektaşlarına teşekkür ederek, "Çocuklarını camilere ve Kur'an kurslarımıza göndermek suretiyle yavrularının Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine vesile olan anne ve babalara teşekkür ediyorum. Kurslarımıza devam eden öğrencilerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Öğrencilere ödül takdim edilmesiyle sona eren etkinliğe, din görevlileri Mehmet Çardakcı, İsmail Oğuz Çatak, Adil Satan, Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

(ELF-Y)



08.08.2017 15:26:40 TSI

NNNN

