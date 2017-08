YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toltar, muhtarlar ile bir araya geldi

Başkan Toltar, muhtarlar ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar muhtarlarla bir araya geldi.

Dilovası'nda bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar 'ın yanı sıra Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman , Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, ilçede bulunan tüm mahalle ve köy muhtarları ile muhtarlar koordinatörü Mehmet Turak katıldı.

Muhtarların sorunları hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Ali Toltar, "Muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz, onlar bizim gözümüz, kulağımız. Sorunları, istekleri en iyi bilen onlardır. Belediye olarak muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağılıyoruz.Havaların ısınmasıyla birlikte hizmet ekibimiz daha fazla ve farklı alanlarda çalışmaya başladılar. Halkımıza gerçek manada belediye hizmetlerinin götürülmesi için yoğun bir mesai harcamaktayız. Sizler bizlerin mahallerde hizmet noktasında temsilcilerisiniz. Halkımızın hizmet beklenti ve yapılan hizmetlerdeki memnuniyetlerini bize aksettirecek makamda sizleri görmekteyiz" dedi.

Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Belediyesinin 2017 yılı içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vererek, "Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin götürüyoruz. Amacımız her mahallesi yanşanılabilir daha güzel Dilovası'nı oluşturmak. Belediye olarak halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye´de istikrar ve güvenin artık önemli öğeler olduğunu toplumun her kesimi biliyor. Bu sebepten dolayı her kesim yaptığımız hizmetleri destekliyor. Biz halkımızın boynunu öne eğecek ne bir ihmalimiz ne de bir yanlışımız olmuştur. Halkımıza verdiğimiz sözleri hep tuttuk, bundan sonra da tutacağız" ifadelerini kullandı.

Dilovası Mahalle ve Köy muhtarların da öneri ve düşüncelerini paylaşıldığı toplantı, iyi dilekler ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(RFK-Y)



08.08.2017 15:28:52 TSI

NNNN