Yakutiye Belediye Başkanı Korkut: "Yeni meydan ışıl ışıl yanıyor"

Yakutiye Belediye Başkanı Korkut: "Yeni meydan ışıl ışıl yanıyor"



ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi tarafından 7,5 milyon lira harcanarak yapılan Muratpaşa Kent Meydanı, ışıklandırmasının tamamlanmasının ardından ışıl ışıl yanmaya başladı. Belediye Başkanı Ali Korkut, kent meydanı için 23 bina ve dükkanın kamulaştırıldığını hatırlatarak "Kamulaştırma için 5 milyon lira, çevre ve peyzaj düzenlemesi için 2,5 milyon lira harcadık. Bu görüntü her şeye değdi" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un Erzurum'a kazandırdığı ikinci kent meydanı, akşamları ışıl ışıl yanıyor. Muratpaşa Camii ve Hamamı arasına yapılan binalar ile dükkanların kamulaştırılmasının ardından oluşturulan meydan, peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla yeni bir çehreye kavuştu. Muratpaşa Kent Meydanını yaparken, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını, eserlerin insanla buluşturulduğunu belirten Başkan Ali Korkut, Yakutiye Kent Meydanı ile Erzurum'un ilk kent meydanını yaptıklarını hatırlattı. 23 adet bina ve 3 dükkan kamulaştırılarak 5 milyon lira para harcandı. Muratpaşa Kent Meydanı için yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesi ise 790 bin lirası DAP'tan katkıyla 2,5 milyon lira harcandı. Işıklandırmanın ardından Muratpaşa Kent Meydanı gökyüzünden artık ışıl ışıl gözlemlenecek.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye Kent Meydanı ile Yakutiye Medresesi ile Lalapaşa Camiinin insanla buluşturduklarına atıf yaparak "Erzurum'un ilk kent meydanını şükür biz yaptık. Şimdi Muratpaşa Kent Meydanını tamamlayarak insanımız ile buluşturduk. Tarihi eserler, bizim mührümüz ve yarınlara taşınması boynumuzun borcu olan kültürel ve estetik değerlerimizdir. Maalesef batıda olduğu gibi, biz tarihi eserlerimizi muhafaza edememişiz. Tarihe, ceddimize saygı ve sahip çıkmanın yolu, onların yaptıkları eserleri geleceğe taşımaktır. Bizimde hedefimiz bu, Erzurum insanı iyi bilir, bugüne kadar attığımız her adım ile tarihi değerleri korurken, tarihi eserlerimizi insan ile buluşturmayı başardık" dedi.

Ali Korkut, Hızır ile ilgili bir rivayete de atıf yaparak "Eskiden beri gelen bir rivayet. Derler ki, Murat Paşa, camiyi yaparken yıkılan camiyi yapan zatı görür ve minarenin yeni cami için kullanılmasını ister. Paşa söz verir ancak zamanla rüyayı unutur. Günün birinde karşısına pirifani biri çıkar ve verdiği sözü hatırlatır. Denilirki, Murat Paşa, zatın Hızır olduğunu anlar ve benim bu işte karım ne olacak diye sorar. Hızır (as) ın Paşa'ya 'sözünü tutarsan, bende her gün bir vaktin namazını senin caminde kılacağım' der. Doğru mudur değil midir bilinmez, ama insanlarımız Hızır (as) ile karşılaşabilme ihtimalini de düşünerek vakit namazlarının birini burada kılabilirler. Yapılan meydanı da gezmiş olurlar" şeklinde konuştu.

08.08.2017 15:29:03 TSI

