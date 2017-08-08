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'Kırsaldaki Çınarlar'a Büyükşehir'den destek

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi ile il genelinde kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanan 65 yaş üstü yaşlılara destek oluyor.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Sosyal belediyecilik yönünde birçok çalışma yapan ve bunlara her geçen gün yenilerini ekleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje daha başlattı. Pilot ilçeler olarak Menteşe ve Milas'ın seçildiği 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi ile çalışmalara başlandı.

'Kırsaldaki Çınarlar' projesi ile kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlara kendi bakımlarını yapamadığı durumlarda yaşam koşullarının iyileştirilerek hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşlanmaları için destek olunuyor.

Yalnız yaşayan yada kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanan yaşlıların evlerine misafir olunuyor. Yapılan sosyal incelemeler sonrasında ise çalışmalar başlatılıyor. Proje kapsamında evlerin temizliği, boya gibi küçük ev işleri yapılırken ihtiyaç görülmesi durumunda banyo, traş ve özel bakım gibi hizmetler de veriliyor.

Ayrıca tek başına yaşayan yada evinde gerekli güvenlik önlemi olmayan vatandaşların evinde de düşüp yaralanma gibi tehlikelerin önüne geçilmesi için de eşiklerin yok edilmesi, merdiven trabzanlarının kontrolü, basamak-banyo ve tuvaletlere tutamaç montajı ile birlikte kaymayacak şekilde malzemelerin konulması gibi çalışmalar da yapılıyor.

Milas ve Menteşe ilçelerinde başlatılan projenin hedefine ulaşması ile birlikte diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

(BT)



08.08.2017 15:29:52 TSI

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