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Her türlü imkan sağlanacak

08 Ağustos 2017 Salı, 15:29
Her türlü imkan sağlanacak
Her türlü imkan sağlanacak

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında kurulan ve kısa adı KADİM olan Kardeşlik, Dostluk, Akrabalık İletişim Merkezi'nin faaliyetleri konusunda değerlendirmek yapılmak üzere toplantı düzenlendi. Toplantıda Düzce'ye yurt dışından gelen ve Suriyeli diye adlandırılan kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma adapte olmalarını sağlamak için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Düzce Valiliği tarafından özellikle Düzce'ye yurt dışından gelen ve Suriyeli olarak anılan kişilerin topluma adapte olmaları, eksikliklerinin giderilmesi ve eğitim-öğretim, sağlık gibi konularda zorluk çekmemeleri için KADİM adı altında bir merkez kuruldu.
KADİM'in yaptığı faaliyetler konusunda Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın yanı sıra vali yardımcıları, il müdürleri, STK temsilcileri de katıldı.
Vali Dağlı toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Toplantımızın amacı Kadim adı oltanda oluşturduğumuz elimizin kardeşlik dostluk akrabalık iletişim merkezi yapı altında bir ayda neler yaptık bunları değerlendirmek. Yaz dönemi olduğu için halk eğitim merkezinde Türkçe kursları üzerinde ağırlık veriyoruz. Önümüzde ki eğitim öğretim yılında okula kavuşturacağımız öğrencilerin durumunu görüşeceğiz. Sağlık konusunda da hastanelere giden kişiler için tercüman konusunu görüşeceğiz" dedi.
Toplantı sonunda ise yabancı uyruklu şahıslar tek tek toplantı salonuna alınarak sıkıntıları dinlendi.
(AY)

08.08.2017 15:29:57 TSI
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