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Vali Bilmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Bülent Akar'dan bilgi aldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ardahan'a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren İl Müdürü Bülent Akar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın ilimize büyük önem verdiğini söyledi. Ardahan'da yaşayan herkesin spor yapmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran Akar, spor faaliyetleri düzenlemenin yanı sıra gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek için, gençlik merkezince tiyatro, bilgisayar, yabancı dil, el sanatları, model uçak ve çeşitli müzik enstrümanları çalma kursları düzenlediklerini kaydetti.

Gençlerin topluma yararlı bir insan olarak yetiştirilmelerin de sosyal faaliyetlerin önemli olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, hareketli olmanın faydalarından bahsederek, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Daha sonra müdürlük içindeki birimleri gezen Vali Bilmez, Müdür Akar'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, kurumdan ayrıldı.

(OY-ÖB-Y)



08.08.2017 15:30:06 TSI

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