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D-400'de köprü yenileme çalışması

- Mersin yönünden geliş şeridi ile Öğretmenler Bulvarı'nın bu yola iniş bağlantısı 25 Ağustos'a kadar kapatıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla D-400 Karayolu ile Öğretmenler Bulvarı'na geçiş sağlayan köprünün kırılan kirişlerinde yenileme çalışması başlattı.

Söz konusu çalışma nedeniyle D-400 karayolu güney şeridi ve Öğretmenler Bulvarı'nın bu yola iniş bağlantısı 25 Ağustos'a kadar trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, trafik akışının aksamadan devam etmesi için gerekli düzenlemeleri yapıp, alternatif güzergahtan geçiş sağladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen trafik kazaları nedeniyle kirişleri kırılan D-400 Karayolu ile Öğretmenler Bulvarı'na geçiş sağlayan köprünün onarım inşaatına start verdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve iş makineleri, köprünün prekast kirişlerinin yenilenmesi için kolları sıvarken, Ulaşım Daire Başkanlığı da ulaşımın aksamaması için gereken önlemleri aldı.



Trafik akışı nasıl düzenlendi?

25 Ağustos'a kadar devam edecek köprü yenileme çalışması nedeniyle D-400 karayolu güney şeridi ve Öğretmenler Bulvarı'nın bu yola iniş bağlantısı taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın yaptığı planlamaya göre, Mersin yönünden gelen araçların köprü bağlantı yolundan Metal Sanayi Sitesi'ne doğru yönlendirildiği, Şakirpaşa Caddesi'ni takiben 4515 sokak üzerinden D-400'e bağlantı verildiği belirtildi. Öğretmenler Bulvarı'ndan güney yönüne gelen taşıtların da köprüye varmadan D-400'ün Mersin'e gidiş şeridine devam ettiği bildirildi.

Sürücülerin köprüdeki yenileme çalışmalarından kaynaklanan yoğunluğu dikkate alarak, alternatif güzergahları tercih etmeleri, inşaat yapılan bölgeye yakın yerleşimlere gidecek vatandaşların trafik levhalarına ve görevlilerin yönlendirmelerine uygun şekilde dikkatli ve duyarlı davranmaları istendi.

(ELF-Y)



08.08.2017 15:31:46 TSI

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