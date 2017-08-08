Polisler şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri şehit yakınlarını yalnız bırakmadı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri faaliyet programı kapsamında il merkezi ve ilçelerde bulunan şehit aileleri ziyaret ediyor. Şehit ailelerini yalnız bırakmayan polis teşkilatı, her fırsatta onlarla bir araya geliyor.
Şehit aileleri gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirirken, polisler tarafında şehit çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
(AHM)
08.08.2017 15:32:16 TSI
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