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İtfaiyeden bayanlara yangına müdahale eğitimi

08 Ağustos 2017 Salı, 15:33
İtfaiyeden bayanlara yangına müdahale eğitimi
İtfaiyeden bayanlara yangına müdahale eğitimi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Meslek Edindirme Merkezi çalışan bayanları yangına müdahale ile eğitimi verildi.
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanlarına yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verdi.
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatıldıktan sonra uygulamalı bir şekilde yangın tüpünün nasıl kullanılacağını öğretilerek, yangın söndürülmesi ve yangın esnasında yapılacaklar anlatıldı.
İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın eğitimi kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam edeceği bildirildi.
(MAD-OE-Y)

08.08.2017 15:35:49 TSI
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