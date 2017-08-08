YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İtfaiyeden bayanlara yangına müdahale eğitimi

İtfaiyeden bayanlara yangına müdahale eğitimi



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Meslek Edindirme Merkezi çalışan bayanları yangına müdahale ile eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanlarına yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verdi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatıldıktan sonra uygulamalı bir şekilde yangın tüpünün nasıl kullanılacağını öğretilerek, yangın söndürülmesi ve yangın esnasında yapılacaklar anlatıldı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın eğitimi kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam edeceği bildirildi.

(MAD-OE-Y)



08.08.2017 15:35:49 TSI

NNNN

