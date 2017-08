YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Manisa'da kongre takvimini belirledi

AK Parti Manisa'da kongre takvimini belirledi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanlığı, düzenlediği toplantıyla 3 Temmuz 2017 tarihi itibariyle kongre başladığı kongre takvimini kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, il başkanlığı binasında kongre takvimini kamuoyuyla paylaştı. 3 Temmuz 2017 tarihi itibariyle kongre programına başlanıldığını belirten Başkan Mersinli, ilçelerde sandıkların kurulduğunu ve delegelerin belirlendiğini söyledi. Yeni seçilen delegelerle beraber ilçe kongrelerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Mersinli, "Her ilçemizin 400 delegesi var. Bunların yanında tabi delegeleri var. Delege listelerinde teşkilatın her kesimden insanlarımızın temsil edilmesi noktasında gayret gösterdik. Ufak tefek rahatsızlıklar yaşandı. Teşkilatın hassasiyeti noktası yanında bölgesel ve coğrafi temsil noktasına dikkat ettik. Yandaşlık ve hemşerilik bağının olmamasına dikkat ettik" dedi.

Sıkıntı olmayan ve değişiklik istenmeyen yerlerde tek listeyle kongreye gideceklerini ifade eden Mersinli, bazı ilçelerde ise konjonktüre uygun adaylar belirlenip yeni tek isim üzerinde uzlaşıp o isimle kongreye gitmek istediklerini açıkladı. 19 Ağustos'ta kongre sürecinin başlayacağını ve 12 Kasım'a kadar devam edeceğini belirten Mersinli, kongreleri başarılı bir şekilde gerçekleştirip 18 Kasım'da başlayıp 25 Şubat'a kadar devam edecek olan il kongreleriyle tamamlamak istediklerini söyledi. 17 ilçeyle ilgili il yönetimi olarak titiz çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Mersinli, ilk kongrenin 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü Turgutlu'da yapılacağını kaydederek, mevcut başkan Mürşit Gedizli ile yola devam edeceklerini ifade etti. 20 Ağustos'ta Şehzadeler ilçe kongresini gerçekleştireceklerini ve 2013 yılından beri başkanlık görevini yürüten Ahmet Tonguç konusunda da devam edecekleri yönünde karar aldıklarını söyleyen Mersinli, Yunusemre ilçe kongresinin 10 Eylül'de yapılacağını ve mevcut başkan Zafer İkinci ile yola devam edeceklerini söyledi. Mersinli, diğer ilçe kongrelerinin de önümüzdeki günlerde belli olacağını vurguladı.

Teşkilatların belli bir yorgunluğa sahip olduğunu vurgulayan Mersinli, "2019 seçimlerine giderken yepyeni bir yönetim, yeni bir vizyonla halkımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Bu da sıkıntısız bir şekilde değişimle olur. AK Parti teşkilatlarında bir kısım değişikliğe ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Manisa il teşkilata olarak bu değişikliklerden başarılı bir şekilde çıkacağız. 5 vekilimizle bu çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kongrelerle beraber bazı ilçelerin yönetim kurulu sayılarında değişikliklerin olacağını kaydeden Mersinli, "9 ilçemizde yönetim kurulu sayımızı 15 ile sabitledik. Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi'de. Buralarda yedek yönetim listesi 8 oldu. bunlar nüfusu 10 bin ile 50 bin arasında değişen ilçelerdir. Nüfusu 50 bin ila 100 bin arasında değişen bu konuda tek ilçemiz var o da Saruhanlı'da da yönetimi kurulu sayısını 25'ten 20'e düşürdük. Nüfusu 100 binden fazla olan Şehzadeler, Alaşehir, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Soma ve Yunusemre'de asil yönetim kurulu sayısı 25 olarak belirlendi. Manisa büyükşehir olduğu için il yönetimi ise 50 asil ve 25 yedekten seçilecek. Kongreyi tamamladığımız her ilçede gençlik ve kadın kolları seçimlerini de yapacağız" dedi.

Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden partimizin başına geçmesinden sonra bizde bu mental yorgunluğu konusunda bir dizi çalışmalar yapmaya başladık. İlçe başkanı, yönetim kurulu üyesi belirlerken akrabalıklar olmayacak. Belediye meclisi üyesinin yakını aynı anda yönetim kurulu üyesi olamayacak. İlçe yönetimlerimizin yüzde 30'u kadınlardan ve yüzde 30'u da 30 yaş altı gençlerden oluşacak. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın en az yüzde 30'u üniversite mezun olacak. Toplumun her kesimini kapsayacak insanlarla olacağız. Terör örgütleriyle ilişkileri olanlara yönetimlerimizde yer vermeyeceğiz. Kongrelerimizi tamamlayarak 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde, genel seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni model olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde Manisa adına 50+1 hedefleyerek yola çıkıp en üst oyu almak istiyoruz. AK Parti olarak her zaman sahada olacağız"

Bazı ilçelerde başkanların bazılarında ise yönetim kurullarının değişeceğini kaydeden Mersinli, "2019'de seçimlere giderken bizim stratejimiz şu olacak. Biz belki bundan biraz uzaklaştık. Biz gece yatarken bu milletin hassasiyetleriyle uyuyan ve sabah kalktığında bu milletin hassasiyetleriyle uyanan genel başkanın bir partinin mensubuyuz. Uyuduğumuzda ve uyandığımızda eksik kaldığımız yönlerimiz olabilir. Buradaki performansımızı bir miktar artırırsak yani biraz daha partinin dışına kendimizi itersek, biraz daha salon toplantılarının dışına çıkarsak illaki vatandaşla olan temassımız 2019 yerel seçimler dönemi geldiğinde biz hangi şekilde ve hangi adayla çıkarsak vatandaşımızın gönlüne gireriz diye düşünüyorum. Bizim temasımız 1,5 milyon insanımızla olacak. Her gün gece yatarken Manisa ile yatıyoruz Manisa ile uyanıyoruz.2019 yerel seçimlerine, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken en sağlıklı teşkilat yapısını kurmak için çalışıyoruz. Bu kadro en asgari üç seçim görecek. 2019 hedeflerine doğru giderken her şey sağlıklı bir şekilde işliyor. Sağlıklı işlemesi içinde yönetim kurulumuz ve milletvekillerimizle gayret ediyoruz" diye konuştu.

Mersinli, genel merkezin birkaç il dışında il kongrelerine mevcut il başkanlarıyla gitme yönünde hareket etmeye özen gösterdiğini kaydetti.

(AY-Y)



08.08.2017 15:35:50 TSI

NNNN