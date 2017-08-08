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Burhaniye'de belediye deniz temizliğine aralıksız devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi yazla birlikte başladığı deniz temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pelitköy sahilinde çalışmalarına devam eden ekipler toplam 12 bin metrekare alanın temizliğini yaptı.

Burhaniye Belediyesinin yaz aylarının başlarında başlattığı denizlerin temizliği çalışmalarına, Pelitköy sahilinde devam ediyor. Deniz içindeki balçık ve yosunları temizleyerek, insanların denize daha rahat girebilmelerini sağlayan Burhaniye Belediyesi Pelitköy sahilde toplamda 12 bin metrekare alanda deniz temizliği yaptı. Peliköy Sahilindeki yazlıkçılar, denizin temizlenmesinden memnun olduklarını belirtirken Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teşekkür ettiler. Denizlerdeki temizliklerin devam edeceğini bildiren Belediye Başkanı Uysal, "Belediyemiz temizlik ekipleri hummalı bir çalışma ile plajları ve deniz içini temizliyor. Denize girilmesini engelleyen yosun ve balçıkları temizleyerek vatandaşlarımızın rahatlıkla denize girmelerini sağlıyoruz" dedi.

(FT)



08.08.2017 15:36:02 TSI

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