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MHP'li Karakaya'dan "mısır fiyatı açıklansın" çağrısı

08 Ağustos 2017 Salı, 15:34
MHP'li Karakaya'dan "mısır fiyatı açıklansın" çağrısı

ADANA (İHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, hasadına başlanan mısır ürününde müdahale alım fiyatının geç kalınmadan açıklanması çağrısında bulundu.
Karakaya, Türk çiftçisinin her yıl yaklaşık 6 milyon ton mısır üretimi yaparak ciddi bir katma değer oluşturduğunu ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığını belirterek, bu katkının devam etmesinin; emeğin, sermayenin, alın terinin karşılığının alınmasına bağlı olduğunu ifade etti. Karakaya, "Bu yıl hububat hasat döneminin tam ortasında gümrük vergilerinin düşürülmesi, arkasından TMO'ne sıfır gümrüklü ithalat yetkisinin verilmiş olması, izahı yapılamayan bu yetkinin bazı çevrelerce piyasaları düşürme maksatlı olarak kullanılması mısır üreticilerini de zora sokmuştur. Ancak, tüm bunların üreticilerin üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiyi ortadan kaldırma imkanı halen vardır" dedi.
Türkiye'nin tüm mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da hasadın başladığını hatırlatan Karakaya, şunları kaydetti:
"Adanalı çiftçiler, birçok riski göze alarak aylarca verdikleri emeğin karşılığını almak istemektedirler. Fırsatçılara, tefecilere boyun eğmek istemeyen çiftçilerimiz, devletimize güvenmekte ve TMO'yu kara gün dostu bilmektedirler. Bu sebeple, son ithalat kararıyla fırsatçıların gevşetmek istediği piyasada, üreticilerimizin lehine atılacak adım önemlidir. Dolayısıyla mısır müdahale alım fiyatı bir an önce açıklanmalıdır. Açıklanacak fiyat; maliyet artı enflasyon hesabıyla birlikte üzerine üreticilerimizin refah payı da eklenmek suretiyle bulunmalıdır. Karamsarlıktan bunalan çiftçilerimiz artık müjdeli bir haber beklemektedir."
(ELF-Y)

08.08.2017 15:36:41 TSI
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