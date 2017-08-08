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Öğrenciler belediyelerin eğitim merkezlerine yöneliyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi, lise ve üniversiteye giriş sınavlara hazırlanan öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Çalışma salonlarında ders çalışan öğrencilere, takıldıkları konularda da eğitmenler tarafından destek veriliyor.

Yürüttüğü temel belediyeciliğin yanında, sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara en iyi şekilde hizmet veren Haliliye Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı etüt merkezi hizmeti yoğun şekilde devam ediyor. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı, Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavına yönelik faaliyet gösteren eğitim merkezinden öğrenciler ücretsiz faydalanıyor.

Hafta içi 8.30 ile 16.30 saatleri arasında açık olan eğitim merkezinde deneme sınavları, okula destek dersleri, rehberlik hizmetleri, ders takibi, disiplinli eğitim ile hafta içi etüt ve birebir ders imkanı sağlanıyor.

Bahçelievler Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezine başvurmak isteyen öğrenciler, Haliliye Belediyesinin Kadri Eroğan Caddesindeki hizmet binası, eğitim merkezine başvuruda bulunması gerekirken, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattından da bilgi alınabiliniyor.

(Şİ-OE-Y)



08.08.2017 15:41:16 TSI

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