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Beyin ve Sinir Cerrahı uzmanı Dr. Dike, Anadolu Hastanesinde hasta kabulüne başladı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Serdar Dike, Özel Olukbaşı Anadolu Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

1972 Antakya doğumlu olan Op. Dr. Mehmet Serdar Dike, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2007 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını tamamlayan Op. Dr. Dike, 2007 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde Uzman Hekim olarak başladı. Sırasıyla 2009-2014 yılında Adana Ceyhan Devlet Hastanesi, 2011 yılında Ceyhan Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı, 2014-2016 yılında Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, 2016 yılında Arkaz Grup Özel Ereğli Anadolu Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Mehmet Serdar Dike, son olarak Özel Olukbaşı Anadolu Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladı.

(Vİ-AY)



08.08.2017 15:42:25 TSI

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