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Azdavay Samancı Köyü Muhtarı, hayatını kaybetti

08 Ağustos 2017 Salı, 15:41
Azdavay Samancı Köyü Muhtarı, hayatını kaybetti
Azdavay Samancı Köyü Muhtarı, hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Çağlar Karaset
KASTAMONU (İHA) - Azdavay ilçesine bağlı Samancı Köyü Muhtarı Fehmi Çelik, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir süredir tedavi gören Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Samancı Köyü Muhtarı Fehmi Çelik, hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi morgundan alınarak Samancı Köyüne götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Samancı Köyü Muhtarı Fehmi Çelik, köyünde gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.
(Vİ-AY)

08.08.2017 15:42:50 TSI
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