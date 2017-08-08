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Darıca'da Bayburtlular sahne aldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sahne alan Bayburtlular Derneği programında vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar türküler ve halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Program öncesi şölen alanında Bayburt Yöresi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri büyük beğeniyle izlenirken, gecenin açılış konuşmasını yapan Bayburtlular Dernek Başkanı Mahmut Unsur, "Gecemize katılan bütün misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. bölgemizde marka haline gelen birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük göstergesi olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında siz kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte bizlere memleketimiz Bayburt'u temsil etmemize fırsat veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a hemşehrililerime adına teşekkürlerimi iletiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise "Dede Korkut'un diyarından gelen kıymetli Bayburtlu hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dedem Korkut diyarı, Bayburt kalesiyle, Şehit Osman Türbesi ,Yakutiye Camisiyle, Aydıntepe Yeraltı Şehriyle, Sırakayalar Şelalesi ile bir yanı Kop Dağı, bir yanı Masat Deresiyle, Korgan Köprüsüyle güzel Bayburt. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programı sayesinde sizlerle birlikte bir ay boyunca ülkemizin dört bir yanında bulunan yörelere yolculuk etmekten ve farklı kültürleri tanımaktan büyük keyif alıyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından geceye katılanlara plaket takdimi yapıldı.

Programda sahne alan Bayburt Yöresi sanatçılarının söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde süren program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

(UK-AY)



08.08.2017 15:43:18 TSI

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