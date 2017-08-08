ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Darıca'da Bayburtlular sahne aldı

08 Ağustos 2017 Salı, 15:41
Darıca'da Bayburtlular sahne aldı
Darıca'da Bayburtlular sahne aldı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sahne alan Bayburtlular Derneği programında vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar türküler ve halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.
Program öncesi şölen alanında Bayburt Yöresi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri büyük beğeniyle izlenirken, gecenin açılış konuşmasını yapan Bayburtlular Dernek Başkanı Mahmut Unsur, "Gecemize katılan bütün misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. bölgemizde marka haline gelen birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük göstergesi olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında siz kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte bizlere memleketimiz Bayburt'u temsil etmemize fırsat veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a hemşehrililerime adına teşekkürlerimi iletiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.
Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise "Dede Korkut'un diyarından gelen kıymetli Bayburtlu hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dedem Korkut diyarı, Bayburt kalesiyle, Şehit Osman Türbesi ,Yakutiye Camisiyle, Aydıntepe Yeraltı Şehriyle, Sırakayalar Şelalesi ile bir yanı Kop Dağı, bir yanı Masat Deresiyle, Korgan Köprüsüyle güzel Bayburt. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programı sayesinde sizlerle birlikte bir ay boyunca ülkemizin dört bir yanında bulunan yörelere yolculuk etmekten ve farklı kültürleri tanımaktan büyük keyif alıyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından geceye katılanlara plaket takdimi yapıldı.
Programda sahne alan Bayburt Yöresi sanatçılarının söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde süren program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
(UK-AY)

08.08.2017 15:43:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Toltar, muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TOLTAR, MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Plaj Futbol Ligi Kocaeli şampiyonu belli oldu
YEREL

PLAJ FUTBOL LİGİ KOCAELİ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Başkan Köşker, esnaf turuyla güne başlıyor
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, ESNAF TURUYLA GÜNE BAŞLIYOR
Körfez'de kurumlara destek sürüyor
YEREL

KÖRFEZ'DE KURUMLARA DESTEK SÜRÜYOR
Büyükşehir Kağıtspor Karate'den Milli Takıma 6 sporcu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR KARATE'DEN MİLLİ TAKIMA 6 SPORCU
Körfez'de boş araziler temizlendi
YEREL

KÖRFEZ'DE BOŞ ARAZİLER TEMİZLENDİ
Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretçilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
Kartepe'de sağlık eğitimi
YEREL

KARTEPE'DE SAĞLIK EĞİTİMİ
Kocaeli'de büyükbaş hayvan sayısı 109 bin 32'ye ulaştı
YEREL

KOCAELİ'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 109 BİN 32'YE ULAŞTI
İzmit parklarına anne bebek salıncağı
YEREL

İZMİT PARKLARINA ANNE BEBEK SALINCAĞI
Kartepe'de off road şenliği
YEREL

KARTEPE'DE OFF ROAD ŞENLİĞİ
Başkan Üzülmez Avluburun'a misafir oldu
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ AVLUBURUN'A MİSAFİR OLDU
İzmit sokaklarında asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT SOKAKLARINDA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kartepeli kadınlar ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

KARTEPELİ KADINLAR ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bolulular Darıca'da sahne aldı
YEREL

BOLULULAR DARICA'DA SAHNE ALDI
Başkan Karaosmaoğlu il başkanlarını ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMAOĞLU İL BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Gebze sokaklarında bakım çalışmaları sürüyor
YEREL

GEBZE SOKAKLARINDA BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kağıt Sanatları Akademisi başladı
YEREL

KAĞIT SANATLARI AKADEMİSİ BAŞLADI
Fuarda Karadeniz rüzgarları esecek
YEREL

FUARDA KARADENİZ RÜZGARLARI ESECEK
Diyarbakır heyeti Kocaeli'de incelemelerde bulundu
YEREL

DİYARBAKIR HEYETİ KOCAELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Kartepe'ye gezmeye gelen Iraklı ailenin çantası çalındı
YEREL

KARTEPE'YE GEZMEYE GELEN IRAKLI AİLENİN ÇANTASI ÇALINDI
Darıca'da Batmanlılar sahne aldı
YEREL

DARICA'DA BATMANLILAR SAHNE ALDI
Büyükşehir'den çiftçiye tohum desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ
Körfez Kent Mezarlığı'na yeni hizmet binası inşa ediliyor
YEREL

KÖRFEZ KENT MEZARLIĞI'NA YENİ HİZMET BİNASI İNŞA EDİLİYOR