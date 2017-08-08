YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı.

Bu sene 666 kişinin başvurduğu sınavlarda, parkurda yarışıp dereceye giren sporculardan 315 kişi okula kayıt yaptırabilecek. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda yapılan özel yetenek sınavlarında öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği branşlarında mücadele edecek.

OMÜ'nün youtube kanalından canlı olarak da yayınlanan sınavlar 3 gün boyunca devam edecek.

(SAM-SLH-Y)



08.08.2017 15:43:24 TSI

NNNN

