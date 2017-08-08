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Hakkari Belediyesinden yol asfaltlama çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı, alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerin belirli bölgelerinde üstyapı çalışmalarına başlarken; Biçer, Sümbül, Dağgöl ve Kıran mahallesinin belirli bölgelerindeki yolları ise profesyonel bitümlü sıcak asfalt ile kapladı. Belediyenin tüm yatırım hizmetlerini periyodik olarak yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Kıran Mahallesi Cezaevi Kavşağı ile İl Jandarma Komutanlığı yol güzergahında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Epcim, "İlimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları önceliklerine göre belirli bir programa aldık. 2017 yılı için bir dönüşüm programımız bulunuyor. Programımıza göre altyapı ve üstyapı hizmetlerimizi inşa ediyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde hemen üstyapı çalışmalarımıza başlayıp, yollarımızı profesyonel sıcak asfalt ile kaplıyoruz. Bu program ile ilimiz merkezinin hemen hemen her yerine yatırımlarımızı ulaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

(FT-MSA-Y)



08.08.2017 15:43:27 TSI

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