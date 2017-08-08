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Kulu'daki okullar yeni yıla hazırlanıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 15:42
Kulu'daki okullar yeni yıla hazırlanıyor
Kulu'daki okullar yeni yıla hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okullarda öğrencilerin daha sağlıklı ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için hazırlıklar sürdürülüyor.
Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Şube Müdürü Funda Durmuş ile birlikte Zincirlikuyu Ortaokulu ve Tuzyaka Ortaokulu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları yerinde inceledi.
İlçedeki tüm okullara her türlü imkanın sağlanacağını ifade eden Kulu Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim görmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Okullardaki tadilatların devam ettiğini kaydeden Kaymak, okullara desteklerini esirgemeyen hayırseverlere de teşekkür etti.
(ÖK-AH-Y)

08.08.2017 15:44:16 TSI
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