Okulun çatısında yangın çıktı
(Fotoğraflı)
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesinde bulunan Uzunmustafa İlkokulu ek binasının çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Edinilen bilgilere Uzun Mustafa Mahallesi Uzun Mustafa İlkokulunun ek binasının çatı katından dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Müdürlüğünün yangın söndürme araçları ile Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dumanların geldiği çatı katına ulaşarak alevleri büyümeden söndürdü. Ek binanın kullanılmadığı öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(AY)
08.08.2017 15:48:31 TSI
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