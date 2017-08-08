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Adıyaman Üniversitesi 4 bin 980 yeni öğrenci bekliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Adıyaman Üniversitesine YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından 4 bin 980 yeni öğrenci kontenjanı verildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre Adıyaman Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrenciler için E- Devlet üzerinden kayıt tarihi 11-18 Ağustos, şahsi başvurular için ise 14-18 Ağustos olarak belirlendi.

YÖK tarafından Adıyaman Üniversitesine fakülteler bazında en fazla öğrenci kontenjanı 560 öğrenci ile Eğitim Fakültesine ayrılırken, 400 öğrenci kontenjanı ile Fen-Edebiyat Fakültesi takip etti.

Diş Hekimliği Fakültesinin kontenjanı bu yıl 70'i bulurken, Eczacılık Fakültesi 60, Tıp fakültesi 115, İslami İlimler Fakültesi 90, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 410, Mühendislik Fakültesi 180, Turizm Fakültesi 20, Güzel Sanatlar Fakültesi 20, Devlet Konservatuarı 20, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 110, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 475, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 610, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 355, Besni Meslek Yüksekokulu 570, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 370 ve Kahta Meslek Yüksekokulu 405 olarak belirlendi.

Adıyaman Üniversitesinde 2017-2018 eğitim öğretim dönemde öğrenci sayısının 26 bin civarında olması bekleniyor. Kayıtlarla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilere ve eğitimcilere başarılar diledi.

Adıyaman Üniversitesini tercih eden adayların pişman olmayacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Üniversitemiz fiziki, sosyal ve akademik imkanları ile öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda. Bu imkanları her geçen gün arttırıyoruz. Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(CK-OE-Y)



08.08.2017 15:49:54 TSI

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