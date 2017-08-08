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3. Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılacak

08 Ağustos 2017 Salı, 15:47
3. Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılacak
3. Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılacak

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan 3. Çevreyolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği noktaya kavşak yapılması için Karayolları Bölge Müdürlüğünden gelen yetkililer incelemelerde bulundu.
Adıyaman'da uzun yıllar önce yapımına başlanan ancak Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde bitme aşamasına gelen 3. Çevreyolu'nun Atatürk Bulvarı ile bağlantı çalışmaları tamamlandı.
Yolun Atatürk Bulvarı'na bağlanmasıyla bağlantı noktasında kavşak açılması için Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Hurrem Çapar ve Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Polisevi yanından geçerek Atatürk Bulvarına bağlanan 3. Çevreyolu'nun hemen karşısında bir kavşak çalışması yapılması yönünde fikir birliğine varılan kısım da bir de sağa dönüşler için yan yol çalışması yapılacak.
Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, her geçen gün gelişen Adıyaman'ın ulaşımdaki problemlerini ortadan kaldırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getirdi.
(CK-OE-Y)

08.08.2017 15:50:27 TSI
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