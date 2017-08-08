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Kilis'te eğitim yatırımları



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, 32 derslik İmam Hatip Lisesinin önümüzdeki yıl tamamlanarak faaliyete geçeceğini söyledi.

Yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulunan Milletvekili Reşit Polat, AK Parti iktidarında eğitime önem verildiğini okul ve derslik sayısında artış yaşandığını belirterek, "Eğitimin kalitesi çok önemlidir. Allah'a şükürler olsun, iktidarımız döneminde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de okul ve derslik sayısını attırıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından eski Yatalı Bölge okulunun yerine 16 derslik 480 öğrenci kapasiteli TOBB Fen Lisesi yeni eğitim öğretim döneminde açılışı yapılacak. Yine Musabeyli ilçesinde Çok Programlı Lisesi Yurdu, İmam Hatip Lisesi ve Kapalı Spor Salonu inşaatı devam ediyor. Kilis'te 32 derslik 960 öğrenci kapasiteli 32 derslik İmam Hatip Lisesi önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete açılacaktır" dedi.

Milletvekili Polat, Kilis'te eğitimde geçmişten bugüne başarıları imza atıldığını belirterek, "AK Parti iktidarımız döneminde okullarda okuyan tüm öğrencilerin kitaplarını ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Eskiden öğrenci velileri kitap bulmak için kırtasiye kırtasiye gezer dururlardı. Şimdi ise okula başlayan tüm öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez, Kilis'te eğitimin kalitesinin artması için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(MAD-OE-Y)



08.08.2017 15:53:09 TSI

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