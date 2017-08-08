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Elektrik kesintileri esnafı zor durumda bırakıyor



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi, esnafı zor durumda bırakıyor.

İlçede yaşanan elektrik kesintilerin nedeniyle satış yapamayan esnaf, duruma çare bulunmasını istiyor. Esnaf Serkan Baylak, ilçede demir doğrama işiyle uğraştığını ve iş yerinde beş eleman olduğu belirtti. Son günlerde elektriklerin kesilmesi yüzünden sorunlar yaşadığını ifade eden Baylak, "Bu nedenle müşterilerimize karşı mahcup oluyoruz. Gününde iş teslim edemiyoruz. İşi teslim edemeyince mağdur durumda kalıyoruz. Beş eleman çalıştırıyorum. Bu elemanların ücretini ödemekte sıkıntı yaşıyorum. Elektrik olmadığından elimde olan işleri teslim edemiyoruz. Artık bu kesintiler benim gibi elektrikle işi yapan esnafı kepek kapatmaya kadar götürecek. Yetkililerin buna bir çare bulması istiyoruz" dedi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Özalp Şefliği yetkilileri ise, Van-Özalp hattında yaşanan arıza nedeniyle ilçe merkezi ve köylere elektrik verilemediğini belirterek, arızanın giderilmesiyle öğle saatlerinde yeniden enerjinin verildiğini bildirdiler.

(MSA-Y)



08.08.2017 15:55:33 TSI

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