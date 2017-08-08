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MHP Kocasinan'a atama

08 Ağustos 2017 Salı, 15:54
MHP Kocasinan'a atama
MHP Kocasinan'a atama

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - MHP Kocasinan İlçe Başkanlığına Hacı Ali Doğan atandı.

"Şahsını ilçe başkanlığı görevine layık görenlere teşekkür eden Başkan Hacı Ali Doğan, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Şahsıma ve ekibime bu görevi layık gören Türk Milliyetçilerinin Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. İnşallah ilk seçimlerde Kocasinan ilçesinde birinci parti olacağız. Kocasinan Belediyesi'ni Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının kazanmasını sağlayacağız. Kocasinan'da partimizi mutlak ve muhakkak iktidar yapacağız.

Ayrıca Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Şefkat Çetin'e ve Kayseri İl Başkanımız Baki Ersoy'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizden önceki dönemde görev yapan eski ilçe başkanımız Serkan Tok ve yönetim kurulu üyelerine de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bu teşkilata omuz veren herkesten razı olsun. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizlerde aldığımız bu kutlu bayrağı daha ileri götüreceğimize inanıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizleri emaneti olan bu davaya hizmet etmek bizim için şereftir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ifadesi ile Ülkücülük şereftir, şerefin tavizi olmaz. Bizlerde bu şerefli vazifeyi Allah'ın izni ile en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Ne Mutlu Türk'üm diyene"
(SK)

08.08.2017 15:57:16 TSI
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