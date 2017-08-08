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Milletvekili Boynukara ve Başkan Kutlu'dan Adıyamanspor'a tam destek



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Milletvekili Adnan Boynukara ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ile birlikte yeni sezon öncesi Adıyaman 1954 Spor'un taraftarına destek sözü verdiler.

Adıyaman'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Adıyaman 1954 Spor'un taraftar gruplarını AK Parti Adıyaman milletvekili Adnan Boynukara ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ile birlikte ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman 1954 Spor'a daha önce de olduğu gibi tam destek vereceklerini söyledi.

Ziyarette taraftardan geçen sezonlarda yaşanan tribün olaylarının bu sezon yaşanmamasını isteyen Belediye Başkanı Kutlu, milletvekili Boynukara ve AK Parti İl Başkanı Dimez, Adıyaman'ın sembolü olan huzur ve kardeşlik havasının önce tribünde yayılması gerektiğini dile getirdiler.

Taraftarlar da Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu başta olmak üzere tüm yetkililere Adıyaman 1954 Spor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

(CK-OE-Y)



08.08.2017 15:58:47 TSI

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