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Mavikent'te yeni bir cami ve sosyal tesis yapılıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından yeni bir yaşam alanı olarak inşa edilen ve ev alma hayali kuran vatandaşlara kura ile dağıtılan Mavikent Konutları'na Cami ve sosyal tesis inşa ediliyor.

Şahinbey Belediyesi'nin her mahalleye bir sosyal tesis sloganıyla yaptığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Gaziantep'in yeni yerleşim yeri olan Mavikent Mahallesi'ne toplam inşaat alanı 1.291 m olan cami ve sosyal tesis inşaatı devam ediyor. Bodrum, zemin ve 1 normal kat olmak üzere 430 m olan sosyal tesis bu bölgede ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.

"Mavikent'in ihtiyacına cevap verecek''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal tesis yapıldığını belirterek, "Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefiyle yola çıktık. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza uygun şartlarda verdiğimiz Mavikent konutlarımıza da yeni bir sosyal tesis yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mavikent Mahallemiz 'de taziye evi ve sosyal tesisi ihtiyacı vardı. Bizde bu ihtiyacı giderme adına gerekli ön çalışmaları tamamladıktan sonra inşaat çalışmaları başladı. 430 m2 alan üzerine inşa edilen sosyal tesisimizde hem erkek hem bayan kardeşlerimiz için taziye evi ve mahalle sakinlerinin kullanabileceği kurslar bulunacak. Tesisimizin şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi

(OE-Y)



08.08.2017 16:04:24 TSI

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