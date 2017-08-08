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Futbolun patronları orayı tercih etti



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'un en gözde mekanlarından Fevzi'nin Yeri Gurme Samsun'a gelen misafirlerin en çok tercih ettiği mekanlardan olmayı başardı.

Samsuna gelen siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen kişilerin en çok tercih ettiği restoranlardan biri olan Fevzi'nin Yeri Gurme eşsiz deniz manzarasında misafirlerine hizmet vermeye, yemek haricinde konsepti ve manzarası ile de insanların göz zevkine hitap ediyor.

Samsun'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun katıldığı yemeğe Samsunspor Başkanı Erkut Tutu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı. Yemeğe Samsun Valisi Osman Kaymak'ta katıldı.

Fevzi'nin Yeri Gurme Restorant işletmecisi Fevzi Münir Güler "Konuklarımızı Samsun'umuzun bir markası olarak, adımıza yakışan şekilde, en lezzetli deniz ürünlerini en güzel misafirperverlik ile sunarak ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun'da lezzet ve hizmet denince akla gelen restoranız, tercihe edilmemizin en büyük sebeplerinden de birinin bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

(SAM-SLH-Y)



08.08.2017 16:06:16 TSI

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