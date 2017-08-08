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DÜZCE Genç MÜSİAD çocukları ödüllendirdi

08 Ağustos 2017 Salı, 16:05
DÜZCE Genç MÜSİAD çocukları ödüllendirdi
DÜZCE Genç MÜSİAD çocukları ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce Genç MÜSİAD tarafından hayata geçirilen "Bu Yaz Camideyim" projesi ödül töreni gerçekleştirildi. Dini eğitim sonunda başarılı olan 21 öğrenci bisikletle ödüllendirildi.
Düzce Genç MÜSİAD Şubesi tarafından 5 yıldır uygulanmakta olan "Bu Yaz Camideyim" projesi tamamlandı. Projenin ödül töreni bugün Gençlik merkezinde yapıldı. Törende aldıkları eğitim sonunda başarılı olan 21 çocuğa bisiklet hediye edildi.
Düzce Genç MÜSİAD Başkanı Ömer Levent Bilgin törende yaptığı konuşmada, bu yıl 5.'sini düzenledikleri "Bu Yaz Camideyiz" projesini toplam 154 öğrenciyle tamamladıklarını söyledi.
Ödül töreninde başarılı öğrencilere ödülleri olan bisiklet takdim edilirken, ilk ödülü MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu verdi. Törende bisiklet hediye edilen çocuklar aileleri ile birlikte mutluluklarını paylaştı.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, projeye katkıda bulunanlara teşekkür ederken, gerek eğitim gerekse sağlığa MÜSİAD olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Genç MÜSİAD Başkanı Ömer Levent Bilgin ise, yaz boyunca eğitim alan öğrencilerin sınava tabi tutulduğunu başarılı olan öğrencilere verilecek ödüller için ise İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.
(AY)

08.08.2017 16:08:02 TSI
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