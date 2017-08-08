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Çocuklar Nur Cami'yi doldurdu



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Yaz boyunca düzenlenen Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar düzenlenen 'Cami ve Çocuk' etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Kırıkkale Merkez Nur Cami'de gerçekleşen etkinlikte Kırıkkaleli çocuklar Kur'an kurslarında öğrendikleri yeteneklerini sunma şansı buldular. Kırıkkale Müftülüğü ve Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlen 'Cami ve Çocuk' etkinliği il merkezi ve çevre ilçelerdeki Kur'an kursu öğrencilerini buluşturdu. Düzenlenen etkinlikte çocuklar Allah sevgisi üzerine vaaz ve Peygamber sevgisi üzerine hutbe sunumları yaptılar. Hacılar Kasabası Kur'an Kursu kız öğrencileri arasından oluşturulan koro ile katılımcılar ilahiler dinleme şansına sahip oldu ve Kur'an kursları öğrencileri arasında temsili bir bilgi yarışması düzenlendi.



"Sizler geleceğimizin teminatısınız"

Gençlerin ülke için bir gelecek teminatı olduğunu dile getiren Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "Burası Allah'ın evi, bu sebeple buranın sahibi hepimiz ve aynı zamanda sizlersiniz, sizler burada yetiştiniz, yine burada ibadet edeceksiniz, belki ilerde yine burada görevli olarak çalışacaksınız. Bu organizasyon büyüklüğü ile Türkiye için çığır açacak bir yaklaşım. Aileler de bu işe gönüllü oldular. Din görevlilerimiz sizlerle ilgilendiler ve vakitlerini sizler için ayırdılar. Ben bu işe vesile olmuş herkesi tebrik ediyorum. Aranızda Kur'an okumaya başlayanlar, dini bilgilerini geliştirenler oldu, bu açıdan sizleri de tebrik ediyorum. Bugün burada yapılan etkinliklerle düzenlenen Kur'an kurslarını taçlandırmış olacağız. Sözlerimi sonlandırırken bu camiyi de bu mabedi de siz geleceğin teminatı, yetişmiş, yetişkin, genç hanımefendilere, beyefendilere emanet ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Etkinlikte konuşan Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, Kur'an kursuna katılan ve burada yaz dönemini dini bilgilerini geliştirerek geçiren öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Ayrıca, düzenlenen etkinliğe Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rıfat Ünlü katıldı.

(MT-SLH-Y)



08.08.2017 16:08:47 TSI

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