YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. THK'dan Başkan Saraçoğlu'na teşekkür plaketi

THK'dan Başkan Saraçoğlu'na teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kütahya Şube Başkanı Ali Kural, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na kurumun teşekkür belgesini takdim etti.

Kural, ziyarette Türk Hava Kurumunun çalışmaları hakkında Başkan Saraçoğlu'na bilgiler sundu.

Kural, THK'nın faaliyetlerine vermiş olduğu destek ve göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Başkan Saraçoğlu'na teşekkür etti.

Başkan Saraçoğlu da, Kural ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. (EFE)



08.08.2017 16:09:16 TSI

NNNN

