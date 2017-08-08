THK'dan Başkan Saraçoğlu'na teşekkür plaketi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kütahya Şube Başkanı Ali Kural, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na kurumun teşekkür belgesini takdim etti.
Kural, ziyarette Türk Hava Kurumunun çalışmaları hakkında Başkan Saraçoğlu'na bilgiler sundu.
Kural, THK'nın faaliyetlerine vermiş olduğu destek ve göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Başkan Saraçoğlu'na teşekkür etti.
Başkan Saraçoğlu da, Kural ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. (EFE)
08.08.2017 16:09:16 TSI
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