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Büyükşehir çöpten 10 milyon TL kazanacak

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

-"125 aboneye 753 bin 210 TL enerji desteği sağlanacak"

-"Çiftçiye bedava elektrik verip sözümü tutmuş olacağım"

-"Çöpten elektrik üreteceğiz"

-"Belediye olarak burada yıllık 10 milyon liralık gelir sağlayacağız"



(Fotoğraflı)



Adem Akalan

ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yatırım alanlarına düzenlenen gezi programında, "Belediye olarak Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinden yıllık 10 milyon liralık gelir sağlayacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyenin birim yöneticileriyle yatırım turu gerçekleştirdi. Yatırım turunun ilk ayağı Konyaaltı ilçesinin Bahtılı Mahallesi'nde 1 Ekim'de hizmete girecek olan Hobi Bahçeleri oldu. Daha sonra Boğaçayı Bitüm Depolama ve Asfalt Tesisi, Döşemealtı Dağbeli Mellidağ Güneş Enerji Santrali ve Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi ziyaret edildi. Başkan Menderes Türel, çiftçilere ücretsiz elektrik ve emeklilere hobi bahçesi müjdelerini verdi.



"Asfalt üretim tesisi"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın asfalt üretim tesislerini gazetecilerle birlikte gezen Türel, bu tesislerle birlikte asfalt rekoru kırdıklarını söyledi. Bu tesislerin gizli kahramanları 4 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını ifade eden Türel, "Burası son teknoloji ile yapıldı. 4 milyon liralık parayı da bir sene içinde amorti ediyoruz. Çok ciddi tasarruf imkanı sunuyor" diye konuştu.



"125 aboneye 753 bin 210 TL enerji desteği sağlanacak"

Döşemealtı Dağbeli Mellidağ Güneş Enerji Santrali ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, elektrik için 39 sulama kooperatifinin toplam 125 abonesine 753 bin 210 TL bir enerji desteği sağlanacağını söyledi. Türel, "Büyükşehir belediyesi olarak toplam 33 bin metrekarelik alanda 8 milyon 500 bin TL harcama yaparak 2 megavat kurulu güce sahip toplam 2 milyon 700 bin kilovat saat elektrik kapasiteli güneş enerji santrali uzun bir zamandır faaliyette ve enerji üretiyor. Kurulumu tamamlanan güneş enerjisi santralinde üretilen elektrik çiftçilerimizin sulama da kullandığı elektrik için 39 sulama kooperatifinin toplam 125 abonesine bu kapsamda 753 bin 210 TL bir enerji desteği sağlanacak. Bugüne kadar da bu desteğin 431 bin 123 TL 57 kuruşu ödenmek maksadıyla karşılanmıştır. Sene sonuna kadar 753 bin TL'ye ulaşacaktır" dedi.



"2018 yılına kadar hizmete sunmuş olacağız"

6360 sayılı büyükşehir kanuna göre 39 sulama kooperatifinin yıllık sulamayla ilgili elektrik ihtiyacının 8,5 milyon kilovat saat kadar olduğunu söyleyen Başkan Türel, "Toplam 5-6 megavatlık bir kurulu güce ihtiyaç vardır. Bunun ikisini faaliyete geçirdik. 3 megavatlık daha yeni enerji santrali kurulumu çalışmalarımız BAKA bünyesinde verilen güdümlü proje desteğiyle gerçekleştirilecektir. Bunu da 2018 yılına kadar hizmete sunmuş olacağız. 3 megavatlık güce sahip 3 kısımdan oluşan güneş enerjisi santrali nihai onay için yeniden Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir" diye konuştu.



"Çiftçiye bedava elektrik verip sözümü tutmuş olacağım"

Güneş enerji santrallerinin güneşin çok olduğu yerden öte rutubetin az olduğu yerlerde kurulduğunu ifade eden Başkan Türel, "Az rutubet çok güneş enerjisi demek. O yüzden Döşemealtı bölgesini tercih ettik. Rutubet oranı fevkalade düşük. 2018 yılında 3 megavatı da tamamladığımızda sulama kooperatiflerimizin yüzde 85 elektriğini bu santrallerden karşılama durumuna geleceğiz. Yüzde 15'ini de bütçe kaynaklarımızdan desteklemek suretiyle bu sene verdiğimiz yüzde 20 elektrik desteğini bir sonraki sene yüzde 100'e çıkartacağız. Böylelikle güneş enerjisiyle sağladığımız elektriği sulama suyunu kullanan çiftçilerimize bedava vermiş olacağız. Onların elektrik maliyeti sulama suyu maliyetinden düşürülerek tarafımızca karşılanacak ve sulama maliyeti enerji hariç bir şekilde çiftçiye ulaştırılacak. Bu durum çiftçimiz için önemli bir destek. Bu sene 750 bin TL civarında olan desteğimiz 2018 yılından itibaren 4 milyon 250 bin TL'ye çıkacak. Çiftçimizin 4 milyon TL ödeyeceği sulama suyu için enerji maliyetini artık çiftçimiz büyükşehir belediyemiz sayesinde 4 milyon daha eksik mal etmiş olacak. Böylelikle seçimlerden önce elektrik bedava deyip sözünü unutan siyasetçi olmaktansa biz çiftçimize elektrik bedava diyerek sözünü yerine getiren bir büyükşehir belediye başkanı olmanın da onurunu yaşamış olacağız" dedi.



"Çöpten elektrik üreteceğiz"

Yatırım turu kapsamında Başkan Menderes Türel ve gazeteciler Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ni gezdi. Yüzde 90'ı tamamlanan tesisin 4 bin tonluk kapasitesi bulunuyor. Tesise günde 2 bin 300 ton katı atık gelirken, doğaya zarar veren metan gazını bertaraf ediyor. Kızıllı'daki Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinden, çöpten elektrik üreteceklerini ifade eden Türel, çöpün altın olduğunu dile getirdi. Projeye 2006 yılında ilk döneminde başladıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, 28 düzensiz vahşi depolamanın kapatıldığını ifade etti. 5 depolamada da düzenleme yaptıklarını belirten Türel, "2006'da başlattığımız projenin Mustafa Akaydın tarafından devam ettirildiğini söylemek isterim. Fakat proje yargıya taşındığı için bir gelişme kaydedilememişti. Yeniden göreve geldiğimizde hukuki sorununu çözdük. Eğer biz mevcut projeye devam etmiş olsaydık gerile kalan atık miktarı yüzde 60 civarında olacaktı. Biz bunu yakma tesisiyle çözebileceğimizi söyledi geriye kalacak çöp miktarının yüzde 5 olmasını sağladık. 150 milyon dolarlık yakma ünitesi en önemli husustu. Saatte 5 bin metreküp yakma tesisi projeye eklemesiydi havaya karışacaktı" dedi.



"Belediye olarak burada yıllık 10 milyon liralık gelir sağlayacağız"

Tesislerin çok hızlı bir şekilde yapıldığını dile getiren Türel, belediye olarak burada yıllık 10 milyon liralık gelir sağladıklarını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Başka şehirlerde çöpün bertarafı konusunda belediyelerin ton miktarına göre yüklenici firmalara bedel öderken, Antalya bu konuda bir bedel ödemiyor. Üstüne firmadan yıllık para alacağız. Tesisler 215 milyon dolara mal oldu. Belediye kasasından para harcamadan tesis elde ediyoruz. Çöpümüzü bertarafını ücretsiz sağlarken, üstüne şirketten para alıyoruz. Yılık olarak buradan 10 milyon liralık gelir sağlayacağız. Günde işlenebilecek çöp miktarı 4 bin ton olacak şekilde tesisler planlandı. Antalya'nın bugünkü günlük çöp miktarı ise 2 bin 300 tondur. Alandaki yakma ünitesinden sonra 45 megavat elektrik edilecek. Bayram öncesi elektrik enerjisi denemesi yapılacak. Antalya'nın çöpünün yüzde 95'i bertaraf edilecek. Yüzde 5 ise çimento fabrikalarında kullanılacak. Çevreci belediyecilik nasıl olurmuş Kızıllı'da görülebilir" şeklinde konuştu.

(AA-SÇ-Y)



08.08.2017 16:11:32 TSI

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