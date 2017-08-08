ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir çöpten 10 milyon TL kazanacak

08 Ağustos 2017 Salı, 16:08
Büyükşehir çöpten 10 milyon TL kazanacak
Büyükşehir çöpten 10 milyon TL kazanacak
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:
-"125 aboneye 753 bin 210 TL enerji desteği sağlanacak"
-"Çiftçiye bedava elektrik verip sözümü tutmuş olacağım"
-"Çöpten elektrik üreteceğiz"
-"Belediye olarak burada yıllık 10 milyon liralık gelir sağlayacağız"

(Fotoğraflı)

Adem Akalan
ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yatırım alanlarına düzenlenen gezi programında, "Belediye olarak Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinden yıllık 10 milyon liralık gelir sağlayacağız" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyenin birim yöneticileriyle yatırım turu gerçekleştirdi. Yatırım turunun ilk ayağı Konyaaltı ilçesinin Bahtılı Mahallesi'nde 1 Ekim'de hizmete girecek olan Hobi Bahçeleri oldu. Daha sonra Boğaçayı Bitüm Depolama ve Asfalt Tesisi, Döşemealtı Dağbeli Mellidağ Güneş Enerji Santrali ve Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi ziyaret edildi. Başkan Menderes Türel, çiftçilere ücretsiz elektrik ve emeklilere hobi bahçesi müjdelerini verdi.

"Asfalt üretim tesisi"
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın asfalt üretim tesislerini gazetecilerle birlikte gezen Türel, bu tesislerle birlikte asfalt rekoru kırdıklarını söyledi. Bu tesislerin gizli kahramanları 4 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını ifade eden Türel, "Burası son teknoloji ile yapıldı. 4 milyon liralık parayı da bir sene içinde amorti ediyoruz. Çok ciddi tasarruf imkanı sunuyor" diye konuştu.

"125 aboneye 753 bin 210 TL enerji desteği sağlanacak"
Döşemealtı Dağbeli Mellidağ Güneş Enerji Santrali ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, elektrik için 39 sulama kooperatifinin toplam 125 abonesine 753 bin 210 TL bir enerji desteği sağlanacağını söyledi. Türel, "Büyükşehir belediyesi olarak toplam 33 bin metrekarelik alanda 8 milyon 500 bin TL harcama yaparak 2 megavat kurulu güce sahip toplam 2 milyon 700 bin kilovat saat elektrik kapasiteli güneş enerji santrali uzun bir zamandır faaliyette ve enerji üretiyor. Kurulumu tamamlanan güneş enerjisi santralinde üretilen elektrik çiftçilerimizin sulama da kullandığı elektrik için 39 sulama kooperatifinin toplam 125 abonesine bu kapsamda 753 bin 210 TL bir enerji desteği sağlanacak. Bugüne kadar da bu desteğin 431 bin 123 TL 57 kuruşu ödenmek maksadıyla karşılanmıştır. Sene sonuna kadar 753 bin TL'ye ulaşacaktır" dedi.

"2018 yılına kadar hizmete sunmuş olacağız"
6360 sayılı büyükşehir kanuna göre 39 sulama kooperatifinin yıllık sulamayla ilgili elektrik ihtiyacının 8,5 milyon kilovat saat kadar olduğunu söyleyen Başkan Türel, "Toplam 5-6 megavatlık bir kurulu güce ihtiyaç vardır. Bunun ikisini faaliyete geçirdik. 3 megavatlık daha yeni enerji santrali kurulumu çalışmalarımız BAKA bünyesinde verilen güdümlü proje desteğiyle gerçekleştirilecektir. Bunu da 2018 yılına kadar hizmete sunmuş olacağız. 3 megavatlık güce sahip 3 kısımdan oluşan güneş enerjisi santrali nihai onay için yeniden Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir" diye konuştu.

"Çiftçiye bedava elektrik verip sözümü tutmuş olacağım"
Güneş enerji santrallerinin güneşin çok olduğu yerden öte rutubetin az olduğu yerlerde kurulduğunu ifade eden Başkan Türel, "Az rutubet çok güneş enerjisi demek. O yüzden Döşemealtı bölgesini tercih ettik. Rutubet oranı fevkalade düşük. 2018 yılında 3 megavatı da tamamladığımızda sulama kooperatiflerimizin yüzde 85 elektriğini bu santrallerden karşılama durumuna geleceğiz. Yüzde 15'ini de bütçe kaynaklarımızdan desteklemek suretiyle bu sene verdiğimiz yüzde 20 elektrik desteğini bir sonraki sene yüzde 100'e çıkartacağız. Böylelikle güneş enerjisiyle sağladığımız elektriği sulama suyunu kullanan çiftçilerimize bedava vermiş olacağız. Onların elektrik maliyeti sulama suyu maliyetinden düşürülerek tarafımızca karşılanacak ve sulama maliyeti enerji hariç bir şekilde çiftçiye ulaştırılacak. Bu durum çiftçimiz için önemli bir destek. Bu sene 750 bin TL civarında olan desteğimiz 2018 yılından itibaren 4 milyon 250 bin TL'ye çıkacak. Çiftçimizin 4 milyon TL ödeyeceği sulama suyu için enerji maliyetini artık çiftçimiz büyükşehir belediyemiz sayesinde 4 milyon daha eksik mal etmiş olacak. Böylelikle seçimlerden önce elektrik bedava deyip sözünü unutan siyasetçi olmaktansa biz çiftçimize elektrik bedava diyerek sözünü yerine getiren bir büyükşehir belediye başkanı olmanın da onurunu yaşamış olacağız" dedi.

"Çöpten elektrik üreteceğiz"
Yatırım turu kapsamında Başkan Menderes Türel ve gazeteciler Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ni gezdi. Yüzde 90'ı tamamlanan tesisin 4 bin tonluk kapasitesi bulunuyor. Tesise günde 2 bin 300 ton katı atık gelirken, doğaya zarar veren metan gazını bertaraf ediyor. Kızıllı'daki Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinden, çöpten elektrik üreteceklerini ifade eden Türel, çöpün altın olduğunu dile getirdi. Projeye 2006 yılında ilk döneminde başladıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, 28 düzensiz vahşi depolamanın kapatıldığını ifade etti. 5 depolamada da düzenleme yaptıklarını belirten Türel, "2006'da başlattığımız projenin Mustafa Akaydın tarafından devam ettirildiğini söylemek isterim. Fakat proje yargıya taşındığı için bir gelişme kaydedilememişti. Yeniden göreve geldiğimizde hukuki sorununu çözdük. Eğer biz mevcut projeye devam etmiş olsaydık gerile kalan atık miktarı yüzde 60 civarında olacaktı. Biz bunu yakma tesisiyle çözebileceğimizi söyledi geriye kalacak çöp miktarının yüzde 5 olmasını sağladık. 150 milyon dolarlık yakma ünitesi en önemli husustu. Saatte 5 bin metreküp yakma tesisi projeye eklemesiydi havaya karışacaktı" dedi.

"Belediye olarak burada yıllık 10 milyon liralık gelir sağlayacağız"
Tesislerin çok hızlı bir şekilde yapıldığını dile getiren Türel, belediye olarak burada yıllık 10 milyon liralık gelir sağladıklarını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Başka şehirlerde çöpün bertarafı konusunda belediyelerin ton miktarına göre yüklenici firmalara bedel öderken, Antalya bu konuda bir bedel ödemiyor. Üstüne firmadan yıllık para alacağız. Tesisler 215 milyon dolara mal oldu. Belediye kasasından para harcamadan tesis elde ediyoruz. Çöpümüzü bertarafını ücretsiz sağlarken, üstüne şirketten para alıyoruz. Yılık olarak buradan 10 milyon liralık gelir sağlayacağız. Günde işlenebilecek çöp miktarı 4 bin ton olacak şekilde tesisler planlandı. Antalya'nın bugünkü günlük çöp miktarı ise 2 bin 300 tondur. Alandaki yakma ünitesinden sonra 45 megavat elektrik edilecek. Bayram öncesi elektrik enerjisi denemesi yapılacak. Antalya'nın çöpünün yüzde 95'i bertaraf edilecek. Yüzde 5 ise çimento fabrikalarında kullanılacak. Çevreci belediyecilik nasıl olurmuş Kızıllı'da görülebilir" şeklinde konuştu.
(AA-SÇ-Y)

08.08.2017 16:11:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İncekum Tabiat Parkı'na sıcak asfalt
YEREL

İNCEKUM TABİAT PARKI'NA SICAK ASFALT
Konyaaltı Göksu Çayı Köprüsü'ne sıcak asfalt
YEREL

KONYAALTI GÖKSU ÇAYI KÖPRÜSÜ'NE SICAK ASFALT
Finikeli başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

FİNİKELİ BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Er Meydanlarında Döşemealtı rüzgarı
YEREL

ER MEYDANLARINDA DÖŞEMEALTI RÜZGARI
Öğrencilere sağlık turizmi aşılandı
YEREL

ÖĞRENCİLERE SAĞLIK TURİZMİ AŞILANDI
Özel çocuklara izci kampı
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLARA İZCİ KAMPI
FETÖ toplanma merkezi 15 Temmuz müzesi oluyor
YEREL

FETÖ TOPLANMA MERKEZİ 15 TEMMUZ MÜZESİ OLUYOR
Başkan Uysal'dan asfalt denetimi
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN ASFALT DENETİMİ
Dünya'nın ilk meclis binası Patara'da uluslararası kongre düzenlendi
YEREL

DÜNYA'NIN İLK MECLİS BİNASI PATARA'DA ULUSLARARASI KONGRE DÜZENLENDİ
Kepez'in meydanlarına Osmanlı çeşmesi
YEREL

KEPEZ'İN MEYDANLARINA OSMANLI ÇEŞMESİ
Antalya'da otel çalışanlarının maaş eylemi
YEREL

ANTALYA'DA OTEL ÇALIŞANLARININ MAAŞ EYLEMİ
Antalya Robot Takımı Dünya Şampiyonu oldu
YEREL

ANTALYA ROBOT TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Antalya Barosu temsilcileri Faytoncular için UKOME'de
YEREL

ANTALYA BAROSU TEMSİLCİLERİ FAYTONCULAR İÇİN UKOME'DE
Manavgat Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
YEREL

MANAVGAT KİTAP GÜNLERİ'NE YOĞUN İLGİ
Alanya Belediyesi'nden 2 yeni park
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 2 YENİ PARK
AK Partili Çelik yeniden Partinin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığına atandı
YEREL

AK PARTİLİ ÇELİK YENİDEN PARTİNİN DIŞ İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI
Antalyalı 200 Alevi Hacıbektaş'ta
YEREL

ANTALYALI 200 ALEVİ HACIBEKTAŞ'TA
Teneffüs Park'ta sünnet şöleni
YEREL

TENEFFÜS PARK'TA SÜNNET ŞÖLENİ
Kepez'den ücretsiz LYS ve YGS kursları
YEREL

KEPEZ'DEN ÜCRETSİZ LYS VE YGS KURSLARI
Mavi Ev'e büyük ödül
YEREL

MAVİ EV'E BÜYÜK ÖDÜL
orkuteli-Elmalı Duble yol yapımı başladı
YEREL

ORKUTELİ-ELMALI DUBLE YOL YAPIMI BAŞLADI
Şehit yakınları ve Gazilere Konya gezisi
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE KONYA GEZİSİ
Ünlü modacı Vural Gökçaylı'dan özel defile
YEREL

ÜNLÜ MODACI VURAL GÖKÇAYLI'DAN ÖZEL DEFİLE
Kumluca ve Finike'ye sıcak asfalt
YEREL

KUMLUCA VE FİNİKE'YE SICAK ASFALT