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Yeni kedi evleri minik dostlarımızın hizmetinde



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin sokaklarda yaşayan kedileri tehlikelerden koruyup doğal yaşam alanlarında yaşamlarını devam ettirmelerine yönelik gerçekleştirdiği 'Kedi Evi' projesi kapsamında yeni kedi evleri belirlenen alanlara monte edilmeye devam ediyor.

Kumbağ Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada 3 yeni kedi evi talepler doğrultusunda kedilerin sıklıkla yaşadığı yerlere yerleştirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada kedi evlerinin yanı sıra beslenme odaklarının da yeni yerlerinde montajları yapılırken su kaplarının da kırık olanları yenileri ile değiştiriliyor.



"Sokak hayvanlarının yaşamlarını doğal ortamlarında sürdürmeleri için çabalıyoruz"

Minik dostlarımıza yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Göreve geldiğimizden beri sokak hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi içi mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerek kedi evleri, gerek beslenme odakları, su kapları, mamatiklerimiz ve hasta ya da yaralı canlarımız için hizmet veren geçici bakım evimiz ile sokak hayvanlarımızın yanında oluyor, yaşamlarını doğal ortamlarında sürdürmeleri için çabalıyoruz" dedi.



"Biz yılmadık, yılmayacağız"

Çalışmalar sırasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve vatandaşların bu konuda hassas olması gerektiğini dile getiren Başkan Eşkinat; "Maalesef yaptığımız bazı çalışmalarımız birileri tarafından baltalanmak isteniyor. Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız için oluşturduğumuz su kaplarımız var. Şehrimizin dört bir yanında bu su kaplarının montajını yaptık. Ancak maalesef birçoğu zarar gördü. Su kaplarının için izmarit atandan, su kaplarını kırana kadar birçok olayla karşılaştık. Biz yılmadık, yılmayacağız. Kırık olanların hepsini değiştiriyoruz. Sağlam olanları da temizleyip sokak hayvanlarımız için su dolduruyoruz. O bölgedeki vatandaşlarımız da bizden sonra sağ olsunlar minik dostlarımızın sularını eksik etmiyorlar" diye konuştu.

(HLD-MEF-Y)



08.08.2017 16:13:23 TSI

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