ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni kedi evleri minik dostlarımızın hizmetinde

08 Ağustos 2017 Salı, 16:11
Yeni kedi evleri minik dostlarımızın hizmetinde
Yeni kedi evleri minik dostlarımızın hizmetinde

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin sokaklarda yaşayan kedileri tehlikelerden koruyup doğal yaşam alanlarında yaşamlarını devam ettirmelerine yönelik gerçekleştirdiği 'Kedi Evi' projesi kapsamında yeni kedi evleri belirlenen alanlara monte edilmeye devam ediyor.
Kumbağ Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada 3 yeni kedi evi talepler doğrultusunda kedilerin sıklıkla yaşadığı yerlere yerleştirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada kedi evlerinin yanı sıra beslenme odaklarının da yeni yerlerinde montajları yapılırken su kaplarının da kırık olanları yenileri ile değiştiriliyor.

"Sokak hayvanlarının yaşamlarını doğal ortamlarında sürdürmeleri için çabalıyoruz"
Minik dostlarımıza yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Göreve geldiğimizden beri sokak hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi içi mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerek kedi evleri, gerek beslenme odakları, su kapları, mamatiklerimiz ve hasta ya da yaralı canlarımız için hizmet veren geçici bakım evimiz ile sokak hayvanlarımızın yanında oluyor, yaşamlarını doğal ortamlarında sürdürmeleri için çabalıyoruz" dedi.

"Biz yılmadık, yılmayacağız"
Çalışmalar sırasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve vatandaşların bu konuda hassas olması gerektiğini dile getiren Başkan Eşkinat; "Maalesef yaptığımız bazı çalışmalarımız birileri tarafından baltalanmak isteniyor. Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız için oluşturduğumuz su kaplarımız var. Şehrimizin dört bir yanında bu su kaplarının montajını yaptık. Ancak maalesef birçoğu zarar gördü. Su kaplarının için izmarit atandan, su kaplarını kırana kadar birçok olayla karşılaştık. Biz yılmadık, yılmayacağız. Kırık olanların hepsini değiştiriyoruz. Sağlam olanları da temizleyip sokak hayvanlarımız için su dolduruyoruz. O bölgedeki vatandaşlarımız da bizden sonra sağ olsunlar minik dostlarımızın sularını eksik etmiyorlar" diye konuştu.
(HLD-MEF-Y)

08.08.2017 16:13:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Huzurlu Çalışma Ortamı eğitimi
YEREL

HUZURLU ÇALIŞMA ORTAMI EĞİTİMİ
Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları sona eriyor
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ YAZ KURSLARI SONA ERİYOR
TESKİ'den su patlağı açıklaması
YEREL

TESKİ'DEN SU PATLAĞI AÇIKLAMASI
Tekirdağ, KENTFOR'a ev sahipliği yapacak
YEREL

TEKİRDAĞ, KENTFOR'A EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Süleymanpaşa'da 24 bin 159 kişi çipli kimlik kartına kavuştu
YEREL

SÜLEYMANPAŞA'DA 24 BİN 159 KİŞİ ÇİPLİ KİMLİK KARTINA KAVUŞTU
Tekirdağ'da ay tutulması ilgiyle izlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA AY TUTULMASI İLGİYLE İZLENDİ
Ay tutulması Tekirdağ'dan da izlendi
YEREL

AY TUTULMASI TEKİRDAĞ'DAN DA İZLENDİ
Hayrabolu'da içme suyu depoları temizlendi
YEREL

HAYRABOLU'DA İÇME SUYU DEPOLARI TEMİZLENDİ
Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi 35. sayısı ile her yerde
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE HABER GAZETESİ 35. SAYISI İLE HER YERDE
Yol ortasında yürüme şikayeti kaldırım denetimlerini artırdı
YEREL

YOL ORTASINDA YÜRÜME ŞİKAYETİ KALDIRIM DENETİMLERİNİ ARTIRDI
3. Açık Hava Sinema geceleri başladı
YEREL

3. AÇIK HAVA SİNEMA GECELERİ BAŞLADI
TREPAŞ yetkilileri Kaymakam Kılıç'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi
YEREL

TREPAŞ YETKİLİLERİ KAYMAKAM KILIÇ'A ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Vali Ceylan Endonezya Başkonsolosu'nu ağırladı
YEREL

VALİ CEYLAN ENDONEZYA BAŞKONSOLOSU'NU AĞIRLADI
Başkan Kadir Albayrak 43. Avcı Bayramı etkinliğine Katıldı
YEREL

BAŞKAN KADİR ALBAYRAK 43. AVCI BAYRAMI ETKİNLİĞİNE KATILDI